Kontakt Lens Uyarısı: Denizde ve Havuzda Kullanmayın - Son Dakika
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Kontakt Lens Uyarısı: Denizde ve Havuzda Kullanmayın

Kontakt Lens Uyarısı: Denizde ve Havuzda Kullanmayın
01.07.2025 11:21
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Prof. Dr. Erdöl, kontakt lensle deniz veya havuza girmenin enfeksiyon riskini artırdığını belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, enfeksiyon riskinden dolayı kontakt lensle denize ya da havuza girilmemesi uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Erdöl, AA muhabirine, kontakt lenslerin konforlu görüş sağlamasından dolayı tercih edildiğini belirtti.

Kontakt lens kullanımına çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Erdöl, "Kontakt lens özellikle temizlik açısından ciddi önem arz ediyor. Kontakt lensin temizliğine dikkat etmezseniz kendisi enfeksiyon kaynağı olabiliyor." dedi.

Erdöl, lensin değişim zamanlarının da önemine işaret ederek, "Bazen insanlar haftalarca gözünde kontakt lens tutabiliyor. Kontakt lensle bulaşan enfeksiyonlar, tedavi edilmesi en zor enfeksiyonlardan bir tanesidir." diye konuştu.

Kontakt lens kullanımında hijyenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdöl, gece yatarken çıkarılmasının da en önemli konular arasında yer aldığını ifade etti.

"Yaz ve kış fark etmeksizin temizliğe dikkat edilmeli"

Erdöl, denize ve havuza kontakt lensle girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kontakt lensle denize ya da havuza giriliyorsa araya enfeksiyon veya diğer maddeler girebilir. Buna bağlı olarak daha ağır, şiddetli enfeksiyonlar yaşanabilir. Onun için denize veya havuza girerken kontakt lens kullanılması çok uygun bir yaklaşım değil." uyarısında bulundu.

Lens kullanımında yaz ve kış fark etmeksizin temizliğe dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdöl, şöyle devam etti:

"Yazın belki daha çok dış ortamlarda gezildiği için toz, toprak, polenler, alerjenler gelip kontakt lense yapışabilir. Onun için lensin temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Hatta bazen biz günlük kullanılan lensleri öneriyoruz ki bu tip sıkıntıları insanlar yaşamasın."

Prof. Dr. Erdöl, güneş ışınlarının göz için alerjen olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş ışınları direkt olarak retinada hasar oluşturabiliyor. Onun için ultraviyoleden zengin ortamlarda, dağlarda, karlı ortamlarda veya deniz kenarında mutlaka güneş ışınlarında ultraviyoleyi bloke edici gözlük kullanılması gerekiyor ve beraberinde de güneş ışığını azaltıcı etkisinin olmasında fayda var."

Kaynak: AA

Göz Hastalıkları, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kontakt Lens Uyarısı: Denizde ve Havuzda Kullanmayın - Son Dakika

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