Konya'da 20 kilogramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Konya'da 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Konya'da yaşayan Fadim Ülger'in karın ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye başvurması sonucunda karın bölgesinden 20 kilogramlık bir kitle çıkarıldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve hastanın kilosu 100'e düştü. Hastanın sağlık durumu iyi ve takibi devam ediyor.

24.07.2024 11:18
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Konya'da, karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünerek hastaneye giden Fadim Ülger'in karın bölgesinden 20 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Çumra ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Ülger, bel çevresindeki genişlemenin son yıllarda aldığı kilolardan kaynaklandığını düşünürken, karın ağrısı şikayetleri de başladı.

Yaklaşık bir ay önce Konya Şehir Hastanesine başvuran Ülger, tetkiklerin ardından yumurtalıklarında anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğunu öğrendi.

Ameliyata alınan Ülger'in karın bölgesindeki 45 santimetreye 30 santimetre ebadındaki 20 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı.

120 kilo geldiği hastaneden 100 kilo çıktı

Konya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal Kliniği Op. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine, hastanın ciddi semptomlarla kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastanın, günlük yaşamsal aktivitesinin neredeyse tamamen kısıtlandığını, uyuyamaz hale geldiğini belirten Şahin, acil değerlendirmeyle çok kısa sürede operasyonu yaptıklarını ifade etti.

Ameliyatı başarıyla tamamladıklarını anlatan Şahin, "Hastamızın hayatını olumsuz etkileyen bir kitleydi, onu aldık. Hastamız 120 kiloydu, operasyondan sonra 100 kiloya düştü. Ameliyat esnasında patolojik incelemelerimizi yaptık, kötü huylu olmadığını tespit ettik. Hastamızın ameliyat sonrası takibi devam ediyor, genel durumu iyi. Herhangi bir komplikasyon da yaşamadı. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Ameliyat olmadan önce hayatım bitmiş gibiydi"

Karnındaki kitleden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Fadim Ülger de ameliyattan sonra şikayetlerinin sona erdiğini belirtti.

Kilosundan dolayı kitleyi fark edemediğini, hastaneye başvurduğunda çok şiddetli ağrılarının bulunduğunu anlatan Ülger, şöyle konuştu:

"Birkaç yere gittiğimde bana gaz sancısı demişlerdi ama değilmiş. Buraya gelince hocalarımız yakından ilgilendiler, ameliyatımı yapıp, sağlığıma kavuşturdular. Çok mutluyum. Tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ameliyat olmadan önce hayatım bitmiş gibiydi. Çok ağrılarım oluyordu, uyuyamıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Karnımdan böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin edemezdim. Hocalarımız büyük olduğunu söylemişti ama görünce çok şaşırdım. Bir ay öncesine kadar hiçbir şikayetim yoktu. Hiç belli etmemişti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Konya'da 20 kilogramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 20 kilogramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika
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