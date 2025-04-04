Konya'da 400 kişi hastaneye kaldırıldı! Aciller doldu taştı - Son Dakika
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Sağlık

Konya'da 400 kişi hastaneye kaldırıldı! Aciller doldu taştı

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Kocaeli'de tavuk dönerden 70'e yakın kişinin zehirlenmesinin ardından Konya'nın Sarayönü ilçesinde 400'ün üzerinde kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere koştu. İlçede ayrıca eczanelerde ishal ilaçlarının da tükendiği ifade edildi.

04.04.2025 12:46
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Konya'nın Sarayönü ilçesin 400'e yakın kişi,bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden rahatsızlık yaşadı.

İÇME SUYUNDAN ZEHİRLENDİLER

Bulantı, kusma ve ishal şikayetinden hastaneye kaldırılan 400'e yakın kişi, acil bölümündetedavi altına alınırken, şahısların içme suyundan zehirlendikleri iddia edildi.

SUYA KANALİZASYON KARIŞTI İDDİASI

Zehirlenme vakalarında içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı öne sürülürken, belediye ve kaymakamlıktan açıklama yapıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Hastanelerde yaşanan yoğunluğun ardından Sarayönü Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "İlçemizde 03.04.2025 Perşembe günü ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Sarayönü Devlet Hastanesine yoğun başvurulardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Necati Koç, ilgili kurum amirlerinden bilgi alarak vatandaşlarımızla yakından ilgilenmiştir. Çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

KAYMAKAMLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

Ayrıca konuyla ilgili Sarayönü Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Kaymakamlık, "İlçemizde 03.04.2025 Perşembe günü ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Sarayönü Devlet Hastanesine yoğun başvurular olmuştur. Toplu vakalar olması nedeniyle vaka bazlı çalışmalara derhal başlanılmış, konu ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınmış ve çalışmalar titizlikle devam etmektedir." ifadelerini paylaştı.

Konya\'da 400 kişi hastaneye kaldırıldı! Aciller doldu taştı

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Son Dakika Sağlık Konya'da 400 kişi hastaneye kaldırıldı! Aciller doldu taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cemil Moroglu:
    ak partili belediye baskani derhal tutuklanmali. 39 18 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    izmiri topa tutan gericiler yoruma bekliyoruz sizleride 13 18 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    ah İbrahim ah 18 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ak Parti ise sorun yok görevine devam 9 6 Yanıtla
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