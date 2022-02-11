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Konya'da lise öğrencisi düzenli beslenme ve sporla 6 ayda 24 kilo verdi - Son Dakika

Konya'da lise öğrencisi düzenli beslenme ve sporla 6 ayda 24 kilo verdi

11.02.2022 16:47
Konya'da lise öğrencisi düzenli beslenme ve sporla 6 ayda 24 kilo verdi

Konya'da yaşayan lise öğrencisi, fazla kilolarından düzenli yaptığı diyet ve sporla 89 kilodan 65 kiloya düştü.

Konya'da yaşayan lise öğrencisi, fazla kilolarından düzenli yaptığı diyet ve sporla 89 kilodan 65 kiloya düştü.

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen fazla kiloları nedeniyle günlük yaşamında zorlanan Demir Tuna, ailesinin de önerisiyle hastaneye gitti.

Yapılan tetkiklerin ardından oluşturulan diyet listesine düzenli uyan ve sporu da aksatmayan Tuna, 6 ayda 24 kilo verdi.

Fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Tuna, AA muhabirine, kilo vermeden önce merdiven çıkarken bile soluk soluğa kaldığını söyledi.

Bazı akrabaları kilo verdikten sonra tanıyamadı

Kilo verme kararı aldıktan sonra diyet programını ve sporu azimle uyguladığını aktaran Tuna, " Bilinçsizce yemek yeme alışkanlığım sona erdi. Yemeği yedikten kısa süre sonra da canım yine bir şeyler istiyordu. Vücudumun ihtiyacı kadar tüketmeyi öğrendim. Kilo verdikten sonra beni tanıyamayan akrabalarım oldu. Babaanneme ziyarete gittiğimiz gün bana, 'Seni dışarıda görsem tanıyamazdım.' dedi." ifadelerini kullandı.

" Çocuk, ailesinden örnek alarak beslenme alışkanlığı kazanıyor"

Farabi Hastanesi Uzman Diyetisyen Hediye Nur Büyüksamancı ise Tuna'nın verdiği kiloyla çok iyi bir sonuç elde ettiğini belirtti.

Ebeveynlerin, bu süreçte herhangi bir problemle karşılaşma ihtimaline karşı tedirgin olduklarını vurgulayan Büyüksamancı, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir program uygulandığı sürece hiçbir sorun olmadan fazla kilolardan kurtulabiliyoruz. Bir yandan da çocuklara sağlıklı beslenmeyi öğretiyoruz. Anne babaların da bilinçli olması gerekiyor. Çocuk ailesinden örnek alarak beslenme alışkanlığı kazanıyor. Ailesi ne yerse çocuk da o gıdalara alışıyor. Evde sebze yemeyen bir ailenin çocuğundan da sebze yemesini bekleyemeyiz. Onlarında da bu süreçte hem destek hem de örnek olması lazım."

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Çocuk, Diyet, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Konya'da lise öğrencisi düzenli beslenme ve sporla 6 ayda 24 kilo verdi - Son Dakika


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