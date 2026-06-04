Konya Hastanesine İkinci Robotik Yürüme Cihazı

Konya'da her yıl binlerce hastaya hizmet veren Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine, felç hastaların yürüme rehabilitasyonunda büyük katkı sağlayan robotik yürüme sisteminin ikincisi kazandırıldı.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde daha önce tek robotik yürüme cihazıyla sunulan hizmet, ikinci cihazın da devreye alınmasıyla güçlendirilirken, inme, felç, omurilik yaralanması ve serebral palsi hastalarının rehabilitasyon süreçlerine daha fazla katkı sağlanması hedefleniyor. Hastanede yeni cihazla birlikte robotik rehabilitasyon hizmetinden yararlanan hasta sayısı artacak.

"Tek robotik yürüme cihazıyla sunulan hizmet, ikinci robot cihazın da hizmete alınmasıyla güçlendirildi"

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniğinde daha önce tek robotik yürüme cihazıyla sunulan hizmetin, ikinci robot cihazın da hizmete alınmasıyla güçlendirildiğini belirtti. Yavuz, "Bu cihazlarımız inme ve felç hastalarında travma geçiren, serebral palsi olan hastalarımızda, hastalarımızın normal hayata dönüşünü hızlandırmak için kullanılan ileri teknoloji cihazlarıdır. Geçen yıl bu robotumuz bin 500'e yakın fizik tedavi seansı yaparak hizmet vermekteydi, 2. robotla inşallah bu sayılarımız daha yüksek seviyelere ulaşacak. Bu hizmetin verilmesinde emeği olan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm yetkililere çok teşekkür ederiz" dedi.

"Robotik yürüme cihazımız, rehabilitasyon aşamalarında bize kolaylık sağlamakta"

Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Ekrem Akkurt ise, "Sağlık Müdürlüğü'müz ve Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğine ikinci robotik yürüme sistemimiz geldi. Hastanemiz 200 yataklı bir hastane ve günlük en az 250-300 felç hastaya hizmet vermekte. Bu felç hastaların özellikle yürümesini desteklemesi için bu robotik rehabilitasyon ünitesini kullanmaktayız. Yeni robotumuzla hasta sayısını arttırmayı planlamaktayız. Özellikle omurilik yaralanmaları ve beyinden kaynaklanan felçlerde yürümeyi daha kolay ve daha özgül bir şekilde hastaya spesifik bir şekilde yaptığımız robotik yürüme cihazımız, rehabilitasyon aşamalarında bize kolaylık sağlamakta. Bu hastanemizin ikinci robotik rehabilitasyonu bu sayede günde 16-17 hastaya yürüme rehabilitasyonu sağlayabilmek amacımız ve bu imkanımız olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Prof. Dr. Raikan Büyükavcı da, "Yaklaşık 10 yıl aşkın zamandır bir alt ekstremite yürüme robot cihazımız vardı. Şimdi bir ikincisi bu hizmete eklendi. Bununla özellikle inme hastaları, omurilik yaralanması hastaları gibi pek çok nörolojik hastalıkta, hastalarımıza daha yoğun, daha etkin ve bireyselleştirilmiş bir tedavi hizmeti sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KONYA