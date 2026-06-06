Kopan Başparmak 5 Saatte Yeniden Dikildi - Son Dakika
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Kopan Başparmak 5 Saatte Yeniden Dikildi

Kopan Başparmak 5 Saatte Yeniden Dikildi
06.06.2026 09:51
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Balıkesir'de 70 yaşındaki hastanın kopan başparmağı mikrocerrahiyle başarıyla onarıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesinde, motorlu testereyle sol el başparmağı kopan kronik rahatsızlıkları bulunan 70 yaşındaki hasta, 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Ağaç budarken geçirdiği kaza sonrası parmağı kopan hasta, BAÜN Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. İleri yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle genel anestezi uygulanması yüksek riskli görülen hasta, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde ameliyata alındı.

Mikrocerrahi yöntemiyle yapılan operasyonda, kopan parmağın kemik, tendon, sinir ve damar yapıları mikroskop altında onarılarak yerine dikildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Emrah Işıktekin, hastanın hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve sigara kullanımı gibi olumsuz faktörlere rağmen operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Hastanın cerrahi müdahalenin ardından ikinci ayını geride bıraktığını aktaran Işıktekin, parmağın işlevini yeniden kazandığını kaydetti.

BAÜN Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Gözel ise kopan uzuvlarda zamanlama ve doğru merkeze hızlı ulaşımın önemine dikkati çekerek, hastanın günlük yaşam aktivitelerine sorunsuz dönebilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Hastane, Sağlık, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kopan Başparmak 5 Saatte Yeniden Dikildi - Son Dakika

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