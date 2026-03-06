Köpeği Kanseri Erken Tespit Etti - Son Dakika
BBC

Köpeği Kanseri Erken Tespit Etti

06.03.2026 06:16
Colleen Ferguson, köpeği Inca sayesinde akciğer kanserini erken evrede tespit etti ve hayatını kurtardı.

Veteriner Colleen Ferguson, köpeğinin kendisindeki kanseri çok erken aşamada tespit ederek hayatını kurtardığını söylüyor.

İngiltere'deki Kent'te yaşayan 70 yaşındaki Ferguson, Inca adındaki Alman çoban köpeğinin sürekli olarak nefesini koklamaya çalışması üzerine bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendi.

Onun garip davranışları Ferguson'ı muayeneye gitmeye teşvik etti ve bu muayene sonucunda kendisine birinci evre akciğer kanseri teşhisi konuldu.

"Sol akciğerimden golf topu büyüklüğünde bir kitleyi çıkaran cerrah bana Inca'nın hayatımı kurtardığını söyledi" diyen Ferguson ekliyor:

"2015 yılında, Inca henüz iki yaşındayken ona eğitim veriyordum.

"Birdenbire ağzımı koklamaya çalışmaya başladı ve çok endişeli görünüyordu. Onu itip uzaklaştıramadım.

"Sonra bir gün, öğleden sonraki uykumdan uyandığımda, burnu yüzüme bir milimetre kadar yakın bir şekilde oturmuş olduğunu gördüm.

"İşte o noktada eşime dönüp bazı testler yaptıracağımı söyledim."

Rutin kan tahlillerinin sonuçları temiz çıktı. Ancak Inca'nın şüphelerinden kurtulamadı.

Ardından tam vücut taraması yaptırdı.

"Bana birinci evre akciğer kanseri teşhisi koydular.

"İnanamadım. Biraz yorgun olmanın dışında hiçbir belirtim yoktu ve hiç sigara içmemiştim.

"Bana, başka bir şey için tarama yaptırmadığınız sürece kanseri bu kadar erken yakalamanın neredeyse imkansız olduğunu söylediler. Sonuç olarak, radyoterapiye veya kemoterapiye ihtiyacım olmadı."

Cerrahı kendisine "O köpek sizi kurtardı, şimdi gidin ve hayatınıza devam edin" dedi.

O zamandan beri yaratıcı yazarlık eğitimi alan Ferguson, artık kendi kitaplarını yayımlayan bir yazar.

Inca'ya her fırsatta ne kadar iyi bir kız olduğunu söylüyor:

"Bol bol ödül maması alıyor, bundan eminim" dedi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

