Kornea nakliyle yeniden gören 76 yaşındaki Meral Karamanlılar organ bağışı çağrısı yaptı

İzmir'de geçirdiği katarakt ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle dünyası kararan 76 yaşındaki kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni açılan Kornea Nakil Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyonla yeniden ışığa kavuştu. Görme seviyesi 'el hareketi' düzeyine kadar düşen yaşlı kadın, başarılı kornea naklinin ardından günlük işlerini tek başına yapabilir hale gelirken; hastane yönetimi, uzman hekimler ve sağlığına kavuşan hasta, vatandaşlara organ bağışı konusunda hayati bir çağrıda bulundu.

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Meral Karamanlılar, yaklaşık bir buçuk yıl önce dış bir merkezde geçirdiği katarakt ameliyatının ardından sağ gözünde ileri derecede kornea bozulması ve ödem sorunuyla karşı karşıya kaldı. Zamanla görme kabiliyetini tamamen kaybetme noktasına gelen Karamanlılar'ın imdadına, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 Ağustos itibarıyla hizmete giren yeni Göz Bankası ve Kornea Nakil Merkezi yetişti.

Korneasının delinme (perfore) riski taşıması nedeniyle acil olarak ameliyata alınan yaşlı kadın, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Akay ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı kornea nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu. Ameliyat öncesi tek başına yürüyemeyen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan Karamanlılar, taburcu olduktan sonra hayata yeniden tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Dünyada görmek gibisi yok"

Başarılı operasyonun ardından balkonundan ağaçların dallarını yeniden seçebildiğini ve günlük işlerini kimseye muhtaç olmadan yapabildiğini belirtti. Meral Karamanlılar, "Gözüm 1,5 sene önce katarakt ameliyatından sonra görmemi kaybetti, ödem oluştu dediler. Sıramı beklerken hiçbir işimi yapamıyordum, yalnız başıma yürüyemiyordum. Şimdi çok şükür her şey çok güzel gitti. Balkonumdaki ağacın dallarını bile artık seçebiliyorum. Tek başıma lavaboma gidiyor, ilaçlarımı kendim damlatabiliyorum. Dünyada görmek gibi hiçbir şey yok, her şey çok güzel. Hocamıza ve ekibine çok güvendim, Allah hepsinden razı olsun. Halkımızdan da bu duyarlı davranış için ricada bulunuyorum; lütfen herkes organ bağışına ilgi göstersin, yardımcı olsun. Başkaları da benim gibi şifasına kavuşsun" sözleriyle duygularını ifade etti.

"Türkiye'de 2 binin üzerinde kornea bekleyen hasta var"

Operasyonu gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Akay, hastanın tedavi süreci ve organ bağışının önemine dair şu detayları paylaştı:

"Meral Hanım bize yaklaşık bir yıl önce, başka bir merkezde geçirdiği katarakt ameliyatı sonrası gelişen komplikasyon sebebiyle başvurdu. Gözün ışığı ilk odaklayan ve en fazla refraksiyon gücüne sahip saydam dokusu olan korneada zamanla yetmezlik meydana gelmişti. Görme seviyesi el hareketi düzeyine kadar inmişti. Ağustos ayı itibarıyla İzmir'deki 4. merkez olarak Göz Bankamızı ve Kornea Nakli Merkezimizi açtık. İzmir'de 200'e yakın, Türkiye genelinde ise 2 binin üzerinde kornea nakli bekleyen hastamız var. Meral Hanım'ın durumu aciliyet gerektirdiği, korneası perfore (delinmek) üzere olduğu için hemen çağırdık ve naklini gerçekleştirdik. Şu anda görme düzeyi kendi işlerini yapabilecek seviyeye çıktı. Organ nakli, hem hayat kurtarıcı hem de yaşam kalitesini artırıcı çok önemli bir olay. Meral Hanım da nakilden sonra bunun önemini bizzat yaşayarak anladı. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz."

"Amacımız nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak"

İzmir'de 4. göz bankasını kurarak önemli bir eksikliği giderdiklerini vurgulayan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık ise organ bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Çalık, "Görme kaybının en önemli nedenlerinden birini kornea hastalıkları teşkil ediyor ve bunun genelde tek tedavisi halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea naklidir. Hastalarımıza şifa olabilmek, nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak adına İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu bankamızı kurduk. İzmir'imize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle organ bağışının önemine de dikkat çekmek istiyorum. Böbrek olsun, kornea olsun; yapılacak bağışlarla hastalarımıza şifa olunabilir. Herkesin bir gün bir organa ihtiyacı olabilir. Bu nedenle yaşarken bağış yapmak büyük önem arz ediyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.