Korona Sonrası Ani Ölümler Artıyor

Sağlık

Profesör, korona sonrası halı sahada ve egzersiz yaparken ani ölümlere dikkat çekti

SAMSUN - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Covid-19 salgını sonrası özellikle acil servislerde genç hastalarda artan sayıda akciğer ve kalp/damar hastalıkları başvuruları gözlüyoruz. Özellikle profesyonel veya amatör sporcuların halı saha maçlarında ani ölümlerin arttığını görüyoruz. Bu ağır spor ve egzersiz, bir de mevcut kış mevsiminin getirdiği soğuk hava ile birleşince özellikle korona salgını sonrası ani ölümlere neden olduğunu öngörebiliyoruz" dedi.

Pandemi sonrası soğuk hava ve ağır egzersizlere dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgını sonrası genç yaşta ani ölümlerin de arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Maalesef virüsün milyonlarca insanı etkilediğini biliyoruz. Teknolojik gelişmelerin ışığındaki ilk ölümcül salgın Covid-19 virüsü ile oldu ve yaptığı etkileri gelişmiş tanı yöntemleri ile görebiliyoruz. 'Sitokin' fırtınası dediğimiz klinik tablo ile Covid-19 virüsünün mekanik kılcal damarlarda bıraktığı hasar kişiden kişiye değişmekle birlikte, nerdeyse tüm bu virüsü alan insanlarda pandemi öncesi ve sonrasında belirgin fizyolojik, metabolik ve psikolojik farklılıklar gözleniyor" diye konuştu.

Ani ölümler

İnsanların Covid-19 öncesi yaptığı ağır sporları, artık kovid-19 virüsü aldıktan sonraki hayatında yapamadığını belirten Profesör Özkaya, "Spor yapmaya çalışanlar ise ciddi akciğer ve kalp sorunu yaşayabiliyorlar. Covid-19 sonrası başta akciğer ve kalp kılcal damarlardaki kalıcı hasar, ağır egzersiz sonrası kanın yeterli oksijen sunumunu sağlanamaması sonucu ani ölümle kadar gidebilen ciddi şikayetlere neden oluyor. Özellikle profesyonel sporculardan ve halı sahalarda amatör sporcularda ani ölümlerin arttığını görüyoruz. Bu ağır spor ve egzersiz, birde mevcut kış mevsiminin getirdiği soğuk hava ile birleşince özellikle Covid-19 salgını sonrası ani ölümlere neden olduğunu öngörebiliyoruz. Kapalı ve havalandırması yetersiz spor salonlarından çok sayıda zatürre geliştiğini de görüyoruz. Özellikle zatürre genç hastalarda ciddi sayıda artışlar var. Kapalı, havalandırması bozuk, kalabalık spor salonları ve toplu seyahatlerden sonra gençler kolayca zatürre oluyorlar. Özellikle Covid-19 pandemisinden etkilenen vatandaşlarımızın, kış mevsiminde ağır egzersiz, soğuk hava ve halen aramızda olan başta virüs olmak üzere diğer solunum yolları patojenlerine dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.