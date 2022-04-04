Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı - Son Dakika
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Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı

04.04.2022 16:31

Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı Zonguldak'ta vaka sayıları haftalık 174,84'e indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-26 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını paylaştı.

Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı

Zonguldak'ta vaka sayıları haftalık 174,84'e indi

ZONGULDAK - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-26 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını paylaştı. Geçen haftalarda 500'lerden 300'lere düşen Zonguldak'taki vaka sayısı son haritaya göre 174,84'e kadar düştü.

Ramazan Ayı'nın da başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalırken vatandaşlar tedbirin elden bırakılmamasına dikkat çekti. Üç aşı olmasına rağmen korona virüse yakalandığını anlatan Gülhanım Şeker, "Ben korona oldum. Çok hasta oldum. Üç aşı oldum. Aşı olduğum halde korona oldum. Halen daha tedbirler alıyorum. Ama az iş yapsam nefes nefese kalıyorum. Ciğerlerim rahatsız. İnsanlar tedbirlerini sürdürürse, maskelerini takarsa salgından etkilenmezler. Boş bulunurlarsa etkiler. Maske önemli. Kalabalık yerlere girmemek önemli" diye konuştu.

Eşiyle birlikte salgına yakalandılar

Salgın sürecinin kendileri için zor geçtiğini ifade eden yaşındaki Fatma Akın, eşiyle korona virüse yakalanınca yoğun bakımda kaldıkları o günleri anlattı. Akın, "Korona virüs süreci bizim için çok zor geçti. Hepimiz korona oldum. 25 gün yoğun bakımda yattım eşimle beraber. Sonrasında temizliğimize baktık. Yediğimiz, içtiğimize dikkat ettik. Aşı da olduk. Ben evden çıkmıyorum" diye konuştu.

Fatma Akın'ın eşi Halis Akın da zor bir süreci sağlıklı bir şekilde atlattıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"İki sene çok zor geçti bizim için. Ben eşimle beraber koronaya yakalandım. Hastanede yattık. Üç aşı oldum dördüncüsünü olacakken korona virüse yakalandık. 25 gün yoğun bakımda yattık. Şimdi çok şükür atlattık. Bir daha yakalanamayacağım diyemiyorsun. Kendine güvenmiyorsun ki" diyerek o günleri anlattı."

Öte yandan Zonguldak, aşılanma oranı yüksek olan illerin arasında yer alıyor.

Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı
Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı
Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Zonguldak, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüsten 25 gün yoğun bakımda kalan çift o günleri anlattı - Son Dakika


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