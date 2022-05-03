Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1193 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1193 oldu

03.05.2022 21:25
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1193 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 92 bin 562 testte 1193 vaka tespit edildi. 10 kişi hayatını kaybederken, 1354 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 92 bin 562 testte 1193 vaka tespit edildi. 10 kişi hayatını kaybederken, 1354 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 819 bin 293, 2'nci dozda 53 milyon 35 bin 458 ve 3'üncü dozda 27 milyon 750 bin 346 olmak üzere 147 milyon 503 bin 141 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Son 24 saatte korona virüsten 10 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 10 kişi hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1344 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1344 oldu

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1193 oldu - Son Dakika


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