Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 213 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 232 bin 135 testte 12 bin 213 vaka tespit edildi. 37 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 232 bin 135 testte 12 bin 213 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,37 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 788 bin 419, 2'nci dozda 52 milyon 989 bin 37 ve 3'üncü dozda 27 milyon 663 bin 378 olmak üzere 147 milyon 122 bin 340 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.