Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1344 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1344 oldu

02.05.2022 20:53
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1344 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 97 bin 783 testte 1344 vaka tespit edildi. 8 kişi hayatını kaybederken, 1402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 97 bin 783 testte 1344 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, 1402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15; 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 819 bin 148, 2'nci dozda 53 milyon 35 bin 172 ve 3'üncü dozda 27 milyon 749 bin 860 olmak üzere 147 milyon 501 bin 398 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1344 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1344 oldu - Son Dakika
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