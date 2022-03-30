Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 993 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 993 oldu

30.03.2022 22:15
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 993 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 277 bin 537 testte 14 bin 993 vaka tespit edildi. 53 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 856 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 277 bin 537 testte 14 bin 993 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 856 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,09, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,34 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 778 bin 898, 2'nci dozda 52 milyon 973 bin 797 ve 3'üncü dozda 27 milyon 621 bin 15 olmak üzere 146 milyon 940 bin 992 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 993 oldu - Son Dakika


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