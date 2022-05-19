Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1485 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1485 oldu

19.05.2022 22:37
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1485 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 730 testte 1485 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1389 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 730 testte 1485 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1389 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 834 bin 671, 2'nci dozda 53 milyon 55 bin 541 ve 3'üncü dozda 27 milyon 783 bin 242 olmak üzere 147 milyon 663 bin 432 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1485 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1485 oldu - Son Dakika
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