Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 736 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 736 oldu

25.02.2022 20:07
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 736 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 453 bin 947 testte 71 bin 736 vaka tespit edildi. 266 kişi hayatını kaybederken, 90 bin 117 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 453 bin 947 testte 71 bin 736 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken, 90 bin 117 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,91, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,04 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 668 bin 314, 2'nci dozda 52 milyon 786 bin 23 ve 3'üncü dozda 26 milyon 993 bin 218 olmak üzere toplam 145 milyon 454 bin 202 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'65 YAŞ ÜSTÜYLE KRONİK HASTALARIMIZ KENDİLERİNİ KORUMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 71 bin 736 oldu - Son Dakika


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