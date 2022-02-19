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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 80 bin 454 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 80 bin 454 oldu

19.02.2022 19:41
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 80 bin 454 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 462 bin 252 testte 80 bin 454 vaka tespit edildi. 278 kişi hayatını kaybederken, 96 bin 664 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 462 bin 252 testte 80 bin 454 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 96 bin 664 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,83, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,92 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 619 bin 810, 2'nci dozda 52 milyon 709 bin 583 ve 3'üncü dozda 26 milyon 638 bin 894 olmak üzere toplam 144 milyon 799 bin 530 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 80 bin 454 oldu - Son Dakika


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