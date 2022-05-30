Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 908 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 133 bin 352 testte 908 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1005 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 133 bin 352 testte 908 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1005 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,19, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,49 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 842 bin 849, 2'nci dozda 53 milyon 66 bin 241 ve 3'üncü dozda 27 milyon 800 bin 249 olmak üzere 147 milyon 728 bin 185 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.