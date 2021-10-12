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Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı - Son Dakika

Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı

12.10.2021 15:19

Koronavirüsü ağır geçiren kişilerde kan pıhtılaşması meydana geldiği yönündeki araştırmaların yanı sıra yapılan son araştırma da dikkat çeken bilgiler yer aldı. Araştırmada, hastalığı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması riskinin arttığı ortaya konuldu.

Koronavirüs salgını, kendi yarattığı sorunların yanı sıra vücudun mekanizmasını bozarak çeşitli sıkıntılara yol açıyor. Hastalığın sebep olduğu sorunların başında gelen kan pıhtılaşmasıyla ilgili yapılan son araştırma, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

HAFİF GEÇİRENLERDE DE RİSK ARTIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre Thrombosis Research dergisinde yayınlanan çalışmada, tehlikeli bir kan pıhtısı türü olan venöz tromboembolizm (VTE) ile koronavirüsün bağlantısı incelendi. Çalışmada, koronavirüsü ağır geçiren hastaların yanı sıra, hafif semptomları bulunan kişilerde de kan pıhtısı riskinin arttığı belirlendi.

2 BİN 292 KİŞİ İNCELENDİ

Hafif ve orta koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvuran 2 bin 292 kişinin verilerini mercek altına alan uzmanlar, VTE söz konusu olmayan ve koronavirüsün hafif belirtilerle geçiren 200 kişiden birinde dört hafta sonra kan pıhtısı geliştiğini tespit etti. Semptomları orta seviyede olan kişilerde bu oran 200 kişide 5'e yükseldi.

RİSK DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Uzmanlar, hastanede tedavi gören ve kanda d-dimer proteini daha yüksek olan kişilerde tehlikeli kan pıhtısı riskinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu kişilere yüksek dozda kan sulandırıcı tedavisi uygulandığında ölüm riskinin ciddi oranda azaldığı belirtildi.

Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı

Koronavirüs, Sözcü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı - Son Dakika
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