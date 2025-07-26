KOÜ'de Otomatik Aort Kapak Değişimi - Son Dakika
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Sağlık

KOÜ'de Otomatik Aort Kapak Değişimi

26.07.2025 11:32
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Kocaeli Üniversitesi, Türkiye'de ilk defa otomatik açılan VitaFlow Liberty sistemi ile aort kapak değişimi yaptı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi, yenilikçi yöntemlerle girişimsel kardiyolojide öncü rol oynuyor.

Uzun süredir açık ameliyatsız yöntemlerle aort kapak değişimi yapılan KOÜ Tıp Fakültesi'nde, Türkiye'de ilk defa uygulandığı belirtilen otomatik açılma özelliğine sahip yeni nesil "VitaFlow Liberty" sistemi kullanılarak kapalı yöntemle aort kapak değişimi ameliyatı gerçekleştirildi.

Çin'de geliştirilen sistemle daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş ve yeniden cerrahi işlem yapılması riskli olan 78 ve 92 yaşındaki iki hasta ameliyat edildi.

Femoral arterden (uylukta bulunan ana damar) girilerek gerçekleştirilen işlem, hem hasta güvenliği hem de işlem süresi açısından başarılı sonuçlar verdi.

KOÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı Prof. Dr. Teoman Kılıç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatlara, Çin Bilimler Akademisinden Dr. Jianan Wang ve Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Prof. Xianbao Liu gözlemci olarak katıldı.

Türkiye'de yaygınlaşması beklenen sistemin, diğer merkezlerde de kullanılması hedefleniyor.

"İlk kez otomatik açılan sistem kullandık"

Prof. Dr. Teoman Kılıç, AA muhabirine, otomatik açılan TAVI kapağı (VitaFlow Liberty) ile açık ameliyatsız aort kapak takılması işleminin (TAVI) Türkiye'de "ilk" kez Kocaeli Üniversitesi'nde gerçekleştirildiğini söyledi.

Üniversitede uzun yıllardır çeşitli sistemlerle açık ameliyatsız yöntemle aort kapak değişimi işlemlerini uyguladıklarını belirten Kılıç, ilk kez otomatik olarak kendiliğinden genişleyen sistem kullandıklarını kaydetti.

Kılıç, Avrupa ve Çin ortaklı yeni sistemin otomatik açılabilen kapağı sayesinde hekime daha güvenli uygulama imkanı sunduğunu anlatarak, "Kapağın otomatik açılma sistemiyle vakalar daha hızlı, daha erken bitirilebiliyor. Bu da taburculuğu hızlandırabilir." dedi.

Kapalı tedavi yöntemini özellikle ileri derecede aort darlığı olan, yaşlı, cerrahi işlem için yüksek risk taşıyan ve açık ameliyata uygun olmayan hastalarda gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç, Türkiye'de de bu işlemi gerçekleştiren en önemli merkez konumunda olduklarını belirtti.

Kılıç, sistemin ilk defa uygulandığı hastanın ileri derece nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bayılma şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"78 yaşında, daha önce açık ameliyat geçirmiş. Kapalı yönteme uygun, tekrar açık cerrahi yapıldığında mortalite (ölüm) riski çok yüksek olan hastaydı. 92 yaşındaki diğer hastamız ise ciddi kapak darlığı, nefes darlığı ve tekrarlayan akciğer ödemi vardı. Dolayısıyla kasık bölgesindeki femoral atardamar dediğimiz atardamardan girerek özel tellerle dar olan aort kapağı geçip, sol karıncığa daha sert tel yerleştirerek, bu tel üzerinden ilerlettiğimiz ve kendiliğinden açılan otomatik sistemle gerçekleştirdiğimiz aort kapak değişimi sistemi oldu. Bu da TAVI'de avantaj sağlayan önemli tedavilerden biri."

"Yeni bilimsel yayınlara katkıda bulunacak"

Sistemin Türkiye'ye yeni gireceğini ve diğer merkezlerde de kullanılabileceğini aktaran Kılıç, Kocaeli Üniversitesi'nde de rutin olarak bu cihazla tedaviler gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kılıç, gerçekleştirdikleri işlemin Türkiye ve Çin arasında sağlık alanında uluslararası işbirliği açısından önemli olduğuna işaret ederek, bundan sonraki süreçlerde yeni tedavi ürünleri ve sistemlerinin kullanılması açısından önemli aşama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her yeni tedavinin beraberinde yeni bilimsel yayınları da getirdiğine dikkati çeken Kılıç, "Transkateter aort kapak değişimini 11 yıldır gerçekleştiriyoruz ki Türkiye'de ilk TAVI yapılan merkezlerden biriyiz. Bu dataların toplanması, diğer eski tip cihazlarla yeni tip cihazların uzun dönem takiplerini içerecek yeni sonuçların ortaya çıkmasıyla bilimsel yayınlara ve bilimsel aktivitelere katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık KOÜ'de Otomatik Aort Kapak Değişimi - Son Dakika

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