Kovid-19'dan Sonra Kardiyak Komplikasyon Riski Mrna Kovid-19 Aşılarından Daha Yüksek - Son Dakika
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Kovid-19'dan Sonra Kardiyak Komplikasyon Riski Mrna Kovid-19 Aşılarından Daha Yüksek

02.04.2022 17:29
Kovid-19'dan Sonra Kardiyak Komplikasyon Riski Mrna Kovid-19 Aşılarından Daha Yüksek

LOS ANGELES, 2 Nisan (Xinhua) — Cuma günü yayınlanan çalışmada, ABD'deki 40 sağlık sisteminden Ocak 2021 ile 31 Ocak 2022 arası alınan elektronik sağlık kaydı verileri analiz edildi. Araştırmacılar, tüm gruplarda cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra kardiyak problemler yaşanması riskinin, birinci, ikinci veya tanımlanmamış dozda mRNA Kovid-19 aşısı yaptıranlardan önemli ölçüde daha […]

Kovid-19'dan Sonra Kardiyak Komplikasyon Riski Mrna Kovid-19 Aşılarından Daha Yüksek

LOS ANGELES, 2 Nisan (Xinhua) — Cuma günü yayınlanan çalışmada, ABD'deki 40 sağlık sisteminden Ocak 2021 ile 31 Ocak 2022 arası alınan elektronik sağlık kaydı verileri analiz edildi. Araştırmacılar, tüm gruplarda cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra kardiyak problemler yaşanması riskinin, birinci, ikinci veya tanımlanmamış dozda mRNA Kovid-19 aşısı yaptıranlardan önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, araştırmadaki bulgular, beş yaşın üzerindeki tüm uygun kişiler arasında mRNA Kovid-19 aşılarının sürekli kullanımını destekler nitelikte. Kardiyak komplikasyonlar, özellikle miyokardit ve perikardit rahatsızlıklar, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve mRNA Kovid-19 aşısı ile ilişkilendirilmişti. Çalışmaya göre, multisistem inflamatuar sendrom, sık kalp tutulumu ile birlikte SARS-CoV-2 enfeksiyonunun nadir fakat ciddi bir komplikasyonu olarak tanımlanıyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Kovid-19'dan Sonra Kardiyak Komplikasyon Riski Mrna Kovid-19 Aşılarından Daha Yüksek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'dan Sonra Kardiyak Komplikasyon Riski Mrna Kovid-19 Aşılarından Daha Yüksek - Son Dakika
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