Kovid-19 vakalarının arttığı Karabük'te aşı çağrısı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, otuzlu kırklı yaşlarda yoğun bakımda takip ettikleri aşısız hastaların olduğunu bildirdi.

Sarı, yaptığı açıklamada, Karabük'te günlük vaka sayılarının çok yüksek seviyelere ulaştığını ifade ederek, "Omicron varyantı her ne kadar hafif seyrediyor gibi görünse de vaka sayısı bu kadar artınca hastaneye yatışlar da göreceli olarak yükseliyor." dedi.

Otuzlu kırklı yaşlarda yoğun bakımda takip ettikleri aşısız hastaların olduğunu vurgulayan Sarı, "Aşı konusunda daha ne söylemeliyiz bilemiyorum." diye konuştu.