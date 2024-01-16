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Köy köy dolaşarak sağlık taraması yapıyorlar - Son Dakika
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Köy köy dolaşarak sağlık taraması yapıyorlar

Bitlis Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor ve bilgilendirme eğitimleri veriyor.

16.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:09
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Köy köy dolaşarak sağlık taraması yapıyorlar

Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü köylerde mobil sağlık hizmeti veriyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köy köy gezilerek vatandaşları hem sağlık taramasından geçiriyor hem de bilgilendirme eğitimleri veriyor.

Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmetlerini aralıksız sürdüren Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçeye bağlı köylere giderek vatandaşlara sağlık hizmeti vererek bilgilendirme yapıyor. Planlanan program dahilinde her hafta bir köye giden 1 doktor ve 4 hemşireden oluşan sağlık ekibi, ilk olarak anons ederek halkı bir araya topluyor. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen sağlık ekibi, tansiyon ve şeker ölçümü ile çeşitli tetkiklerle köy halkını sağlık taramasından geçiriyor. Köy okulunu da ziyaret ederek el yıkama, diş fırçalama gibi konularda da bilgilendirme yapan sağlık ekipleri, öğrencilere diş fırçası hediye ediyor.

Uludere köyüne de giden sağlık ekibi, köydeki kadınlara da sağlık taraması yaptı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cansu Cengiz, her hafta ilçeye bağlı bir köye giderek vatandaşlara hem sağlık taraması hem de bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmeti vermekteyiz. Bugün de Ahlat'a bağlı Uludere köyüne geldik. Köye gelmeden önce cami minaresinden anons yaptırarak, köy halkımızı sağlık hizmetine davet ettik. Ayrıca köy okulundaki öğrencilere de diş ve hijyen eğitimi vererek, diş fırçası ve çeşitli hediyeler verdik. Köy kurslarında bulunan kadınlara ise bulaşıcı hastalıklar, kanser ve mobil KETEM aracımız hakkında bilgiler verdik. Amacımız her hafta bir köye gitmek. Halkımızı da bu uygulamaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Mobil sağlık taramasından geçen 65 yaşındaki Fadime Yürüyen de, ayaklarına kadar gelen mobil sağlık hizmetinden çok memnun olduklarını belirterek, "Bu faaliyetten çok memnunuz. Bazen hastaneye gidemiyoruz. Tansiyonumuz, şekerimiz olduğu zaman okuma yazmamızda yok ölçemiyoruz. Buraya kadar gelip bizle ilgilendikleri için doktorlara teşekkür ederiz. Tansiyonumuzu, şekerimizi ölçerek hem bilgi aldılar hem de bilgilendirdiler. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Köy köy dolaşarak sağlık taraması yapıyorlar
Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Köy köy dolaşarak sağlık taraması yapıyorlar - Son Dakika


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