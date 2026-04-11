Köyceğiz'de Gebe Okulu Açıldı

11.04.2026 11:04
Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde gebelere yönelik eğitimler devam ediyor, katılım ücretsiz.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu bebek bekleyen ailelere eğitim vermeye devam ediyor.

Gebe Okulunda birebir ve grup eğitimlerinde doğuma hazırlık, nefes ve gevşeme egzersizleri, bebek bakımı ve lohusalık süreci gibi birçok konuda destek veriliyor. Ayrıca pilates ve meditasyon çalışmalarıyla da hem beden hem ruh olarak doğuma hazırlıyorlar. Eğitimler kapsamında anne adayları, Diş Hekimi Dr. Betül İnce Kavşut tarafından muayene edildi ve gebelikte ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirici eğitim aldı. Diyetisyen Çiğdem Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilen "Gebelikte Beslenme" eğitiminde ise anne adayları, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda önemli bilgiler edindi.

Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada; "Katılım sağlayan tüm anne adaylarımıza ve katkı sunan uzmanlarımıza teşekkür ederiz. Sağlıklı anneler, sağlıklı nesiller demektir. Katılım ücretsizdir" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
