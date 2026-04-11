Köyceğiz\'de Gebe Okulu Açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu bebek bekleyen ailelere eğitim vermeye devam ediyor.

Gebe Okulunda birebir ve grup eğitimlerinde doğuma hazırlık, nefes ve gevşeme egzersizleri, bebek bakımı ve lohusalık süreci gibi birçok konuda destek veriliyor. Ayrıca pilates ve meditasyon çalışmalarıyla da hem beden hem ruh olarak doğuma hazırlıyorlar. Eğitimler kapsamında anne adayları, Diş Hekimi Dr. Betül İnce Kavşut tarafından muayene edildi ve gebelikte ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirici eğitim aldı. Diyetisyen Çiğdem Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilen "Gebelikte Beslenme" eğitiminde ise anne adayları, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda önemli bilgiler edindi.

Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada; "Katılım sağlayan tüm anne adaylarımıza ve katkı sunan uzmanlarımıza teşekkür ederiz. Sağlıklı anneler, sağlıklı nesiller demektir. Katılım ücretsizdir" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA