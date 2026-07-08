Kozan\'da Fiziksel Aktivite Farkındalığı İçin Testler

Adana'nın Kozan ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında düzenlenen testlere yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Kozan Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara, görevli fizyoterapistler tarafından denge ölçümü, el dinamometresi ile kavrama ve otur-kalk testleri uygulandı.

Testlerin ardından sağlık personeli tarafından değerlendirmeleri yapılan vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde sunulan hizmetler hakkında da bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Poyraz, açıklamasında, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişim alanlarında hizmetlerinin ücretsiz verildiğini belirterek, vatandaşlara hareketli yaşam çağrısında bulundu.

Stantta görevli fizyoterapist Erdem Söğüt de 10 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1000 vatandaşın testlere katıldığını kaydetti.