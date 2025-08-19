Kreşte Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Berra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kreşte Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Berra Hayatını Kaybetti

19.08.2025 19:19
İnegöl'deki kreşte havuz etkinliği sırasında havale geçiren 4 yaşındaki Berra Dizi, 7 gün sonra öldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kreşte, havuz etkinliği sırasında suda havale geçirerek boğulma tehlikesi yaşayan Berra Dizi (4), yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 12 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Küçük kız, su içinde fenalaşınca öğretmenleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

