Kronik Hastalıklar Eğitimi Bayburt'ta
Kronik Hastalıklar Eğitimi Bayburt'ta

16.05.2026 11:29
Bayburt'ta Geri Gönderme Merkezi personeline kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Türkiye Kronik Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi personeline yönelik halk eğitimi düzenlenerek, kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Dr. Güngör Taşkın'ın tarafından verildi. 4 gün süren eğitimde, kronik hastalıkların erken dönemde fark edilmesi, önlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayata kazandırılması konuları ele alındı.

Eğitimde; böbrek hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, astım, aşırı tuz tüketimi, hipertansiyon, fiziksel aktivite, obeziteyle mücadele, çölyak hastalığı, cilt kanseri ve kanser taramaları hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, düzenli sağlık kontrollerinin, sağlıklı beslenmenin ve hareketli yaşamın hastalıklardan korunmadaki önemine değinildi.

Geri Gönderme Merkezi personellerine kronik hastalıklara karşı korunma yolları ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi de anlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:35
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
