KTÜ Farabi'de prostat ve mesane kanseri ameliyatlarında robotik cerrahi başladı - Son Dakika
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KTÜ Farabi'de prostat ve mesane kanseri ameliyatlarında robotik cerrahi başladı

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KTÜ Farabi Hastanesi'nde da Vinci robotik cerrahi, prostat, böbrek ve mesane kanseri gibi ürolojik operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Uygun hastalarda daha küçük kesi, az ağrı ve kan kaybıyla hızlı iyileşme sağlanırken başarıda cerrah deneyimi ve ekip uyumu önem taşıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi, başta prostat, böbrek ve mesane kanseri olmak üzere çeşitli ürolojik operasyonlarda da kullanılmaya başlandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Üroloji Kliniğinde robotik cerrahi sisteminin ileri düzey ürolojik operasyonlarda uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlke Onur Kazaz, robotik cerrahinin, üç boyutlu ve büyütülmüş görüntülemeyle hassas hareket kabiliyeti sayesinde özellikle anatomik açıdan hassas bölgelerde gerçekleştirilen ameliyatlarda cerrahlara önemli kolaylık sağladığını vurguladı.

Robotik cerrahinin uygun hastalarda daha küçük kesilerle uygulanabildiğine dikkati çeken Kazaz, yöntemin daha az ağrı ve kan kaybıyla daha hızlı iyileşme gibi avantajlar sağlayabildiğini ifade etti.

Robotik cerrahinin, cerrahın yerini alan bir teknoloji olmadığının altını çizen Kazaz, başarılı sonuçlarda cerrahın deneyimi, ekip uyumu, hastane altyapısı ve ameliyat sonrası bakım süreçlerinin birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

KTÜ Farabi Hastanesinin mevcut cerrahi deneyiminin robotik cerrahi sistemiyle desteklendiğini aktaran Kazaz, teknolojinin uygun hastalarda ileri düzey ürolojik operasyonların bölgede gerçekleştirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Kazaz, robotik cerrahide yalnızca teknolojinin yeterli olmadığını, sistemin doğru hastada ve uygun cerrahi teknikle kullanılmasının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA
Karadeniz Teknik ÜniversitesiMesane KanseriTeknolojiBöbrekFarabiSağlıkSon Dakika

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