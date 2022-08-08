Küçük yaşlarda görülen diş hastalıklarına dikkat - Son Dakika
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Küçük yaşlarda görülen diş hastalıklarına dikkat

08.08.2022 17:39

Küçük yaşlarda görülen diş hastalıklarına dikkat Diş Doktoru Sevim Şen: "Çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor" Batman'da özel bir hastanede görevli Diş Doktoru Sevim Şen, diş sağlığı konusunda uyarılarda bulundu.

Küçük yaşlarda görülen diş hastalıklarına dikkat

Diş Doktoru Sevim Şen:

"Çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor"

BATMAN - Batman'da özel bir hastanede görevli Diş Doktoru Sevim Şen, diş sağlığı konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Şen, "Küçük yaşlarda görülen diş hastalıkları çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir" dedi.

Batman'da özel bir hastanede görevli Diş Doktoru Sevim Şen, dişler ağıza sürmeye başladığı zaman hemen çocukları muayene etmeye başlamadıklarını söyledi. Çocuklarda, bebeklerde diş sürme 6 aydan itibaren başladığını ifade eden Dr. Şen, "Bu biraz daha erken veya geç olabiliyor. Ortalama 3 yaş civarı süt dişleri tamamlanıyor. Üstte 10 tane, altta 10 tane süt dişi oluşuyor. Bu dönemde 6. aydan itibaren diş sürmeye başladıktan sonra özellikle biberon kullanan ebeveynler için genelde biberonun emziğini tatlı şeylere bandırma, tatlı şeylerle ıslatıp o şekilde gece uykusuna daldırıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bu kesinlikle istemediğimiz bir şey" dedi.

Bu konuda ebeveynler özellikle 6 aydan sonra yani diş ağza sürdükten itibaren bu tür şeylere çok dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Dr. Şen, "Kendileri fırçalaması lazım. Sonuçta çocuk 3 yaşına kadar motor gelişimleri tam sağlanamıyor. Bu süreçte fırçayla yaş aralığına göre, ayına göre özellikle 0 - 2 yaş daha çok flörsüz diş macunları öneriliyor. Ama literatürde bu bilgiler her an değişebiliyor. Önemli olan bizim ebeveynlerden istediğimiz şey tamamen çocuklarının dişlerini fırçalamaları. Burada ebeveynlerin faktörleri rol oynuyor. Çünkü bazı ebeveynler aşırı hassasiyetli davranabiliyor. Bazılarının çocuklar üzerinde çok baskıcı rolleri var. ya da tamamen her şeyi çok rahata bıraktıkları dönemler de var ama biz burada daha çok ebeveynleri ile iş birliği içerisinde tedavi uygun görüyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Batman, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Küçük yaşlarda görülen diş hastalıklarına dikkat - Son Dakika

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