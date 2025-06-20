Küçükçekmece\'de Sivrisinek İlaçlaması

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi sıcak havanın etkisiyle artış gösteren sivrisinek ve haşere sorununa karşı ilçe genelinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattığını duyurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sürdürülen larva mücadelesiyle birlikte haziran ayı itibarıyla da sivrisinek, karasinek vb. uçkunlara karşı gece ilaçlamalarına başladı.

Güncellenen biyotop haritası doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, larva üremesine elverişli olan kuyu, göl, gölet, inşaat ve çatı olukları gibi alanlar düzenli periyodlarla ilaçlanıyor. ULV sistemiyle gerçekleştirilen gece ilaçlama çalışmaları ise sivrisineklerin yanı sıra karasinek, hamam böceği, pire, fare, akrep vb. yürüyen ve sürüngen haşerelere karşı da etkili oluyor.

VETERİNERLERDEN SİVRİSİNEKLERE KARŞI SU BİRİKİNTİSİ UYARISI

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Çiğdem Eral, vatandaşları su birikintilerine dikkat etmeleri konusunda uyararak, "Basit gibi görünen su birikintilerinin bir mahalleyi rahatsız edebilecek boyutta sivrisinek üremesine sebep olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu sebeple, Küçükçekmeceli komşularımızdan özellikle balkon, bahçe, garaj gibi alanlarda uzun süreli olarak teneke, kutu, saksı, süs havuzu gibi yerlerde su birikmesine izin vermemelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece halkının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu geçirebilmesi için planlı bir şekilde yürütülen ilaçlama çalışmaları yaz sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlar, konuyla ilgili istek ve şikayetlerini yetkililere iletebilir" denildi.