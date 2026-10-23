Kulu\'da hastanede ilk müdahalenin ardından 70 yaşındaki kadın Konya\'ya sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde evinde rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde evinde aniden rahatsızlanan 70 yaşındaki Emine B.'nin adresine ihbar üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikoptere alınan kadın, tedavisi yapılmak üzere Konya'ya nakledildi.