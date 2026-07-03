Kumar Bağımlılığını Yenen Z.K.'nın Hikayesi

Lise yıllarında arkadaş çevresiyle başlayan kumar alışkanlığı nedeniyle yıllar içinde maddi kayıplar yaşayan ve evliliği de bu süreçten olumsuz etkilenen 44 yaşındaki Z.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle bağımlılığından kurtularak, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Özel sektörde çalışan 44 yaşındaki Z.K, lise yıllarında arkadaş çevresinden etkilenerek kumar oynamaya başladı.

Zamanla bağımlılığa dönüşen kumar nedeniyle borçlanmaya başlayan Z.K, ailesiyle ilişkilerinde sorunlar yaşadı ve eşiyle boşanma aşamasına geldi.

YEDAM'dan aldığı danışmanlık sayesinde yaklaşık bir buçuk yıldır kumar oynamayan Z.K, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kumarı ilk zamanlarda küçük miktarlarla oynadığını ifade eden Z.K, yıllar içinde ise bağımlılık haline getirdiği kumarın, hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

Borçlanarak kumar oynamaya başlamasıyla bağımlılığın yaşamını daha da derinden etkilediğini belirten Z.K, ailesiyle dışarı çıktığında cebinde ekmek alacak para dahi kalmadığını, eşinin de bu süreçte kumar bağımlılığını öğrendiğini kaydetti.

"Bağımlılık sürecinde ailemin yüzüne bakamadım"

Kumar bağımlılığını uzun süre kabul etmediğini ifade eden Z.K, "Hasta olduğumu, bağımlı olduğumu kabul etmiyordum. İstediğim zaman bırakırım diye düşünüyordum ama her seferinde yeniden başlıyordum. Bu bir kar topu gibi, bir kez başlayınca giderek büyüyor, önü alınamaz hale geliyor. Bağımlılık sürecinde ne çocuklarının ne de ailenin yüzüne bakabiliyorsun." dedi.

Z.K, Yeşilay Haftası'nda televizyonda gördükleri YEDAM reklamının ardından, çocukları için iyi bir baba olmaya devam etmesini isteyen eşinin önerisiyle YEDAM'ı aradığını, ilk randevu talebini ise gözyaşları içinde aldığını anlattı.

YEDAM'da danışmanlık almaya başladıktan sonra eşiyle aile görüşmelerine de katıldıklarını belirten Z.K, bu sürecin hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu ve evliliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Çocuklarıyla ilişkilerinin de yeniden güçlendiğini aktaran Z.K, şunları kaydetti:

"Kumar oynarken çocuklarımın gözlerinin içine utanarak bakıyordum. Şimdi ise gönül rahatlığıyla bakabiliyorum. Çocuğumun evdeki tartışmalar nedeniyle ağlamasına, babamın bu durumu öğrendiğinde gözyaşı dökmesine çok üzüldüm. Ben iyi olursam herkes iyi oluyor. Bundan sonra ne yapıyorsak çocuklarımız için yapacağız. Tek hedefim çocuklarımın geleceği."

"115 Danışma Hattı aracılığıyla YEDAM'a ulaşılabilir"

Keçiören Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikoloğu Gökhan Arıburnu ise bağımlılığın, insan beynini etkileyen bir hastalık olduğunu belirterek, kumar bağımlılığının davranışsal bağımlılıklar arasında yer aldığını söyledi.

Bağımlılık sorunu yaşayan ya da yakınında bağımlılık bulunduğunu düşünen kişilerin 115 Danışma Hattı üzerinden YEDAM'a başvurabileceğini dile getiren Arıburnu, başvuruların ücretsiz ve gizlilik esasına göre yürütüldüğünü kaydetti.

Arıburnu, 2015'ten bu yana YEDAM'a yaklaşık 1 milyon 700 bin başvuru yapıldığını, bunların yaklaşık 550 bininin yüz yüze görüşme kapsamında gerçekleştirildiğini, yaklaşık 36 bin 500 kişinin alkol ve madde, yaklaşık 26 bin kişinin kumar bağımlılığı, yaklaşık 25 bin kişinin tütün bağımlılığı, yaklaşık 5 bin kişinin ise internet bağımlılığı nedeniyle YEDAM'a başvurduğunu ifade etti.