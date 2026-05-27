Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenin

Kurban Bayramı\'nda Dengeli Beslenin
27.05.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyetisyen Selin Sarıbudak, bayramda dengeli beslenmenin önemine ve et tüketiminin risklerine değindi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Selin Sarıbudak, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara dengeli beslenmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Et tüketiminin artmasıyla birlikte sindirim rahatsızlıkları, mide problemleri, tansiyon yükselmesi, kan yağlarında yükselme ortaya çıkabilir" dedi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Selin Sarıbudak, bayramda etin saklama şartları, pişirme yöntemleri, tüketme şekilleri hakkında bilgiler verdi. Sarıbudak, "Kurban Bayramı kırmızı etin yoğun ve sık tüketildiği bir bayramdır. Sağlıklı bir bayram geçirmek için beslenmede denge önemlidir" dedi.

Kırmızı etin pişirme ve saklama şartlarına değinen Sarıbudak, "Kurban etleri hemen tüketilmemeli. Etler kesildikten sonra ölüm sertliği olur ve bu sertlik hem pişirmede hem de sindirimde sıkıntılara yol açar. Bu yüzden etler kesildikten sonra buzdolabında en az 12-24 saat bekletilmelidir. Pişirme yöntemi önemli. Etler kızartma, kavurma yerine fırında, haşlama, ızgara yöntemleriyle pişirilmelidir. Etler pişirirken ekstra yağ ilave etmiyoruz. Kendi yağı ile pişiriyoruz. Etler yüksek ısıda uzun süre ve ateşe yakın mesafede pişirildiğinde besin değeri kaybı oluşuyor. O yüzden etleri ateşten en az 15 cm uzak olacak şekilde pişiriyoruz" dedi.

Gün içinde tatlı, et ve meşrubat tüketimin artmasıyla su tüketiminin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Sarıbudak, "Bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlıyoruz. Aç karnına yoğun et ve tatlı tüketimi sindirimi zorlayabilir. Peynir, domates, salatalık, yumurta, yeşillik ve tam tahıl bir ekmekle hafif dengeli bir kahvaltı yapmak gün içerisinde aşırı et tüketiminin de önüne geçecektir. Kırmızı et iyi kaliteli protein içermesinin yanı sıra magnezyum, demir, çinko, fosfor gibi mineraller, B12, B1, A vitamini içermektedir. C vitamini demirin vücuttaki emilimini arttırır. Bu sebeple etlerin yanında mutlaka C vitamininden zengin sebze ve salatalar tüketmeye özen gösterelim. Et yemeklerini öğle öğününde tercih edelim. Sindirimi daha kolay olan posa içeriği yüksek sebze ve kuru baklagil yemeklerini akşam öğününde tüketelim. Artan protein tüketimi ile birlikte su ihtiyacımız da artmaktadır. Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterelim. Çay, kahve, asitli gazlı içeceklerin su yerine geçmediğini hatırlayalım, unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Kurban etinin birer yemeklik olarak muhafaza edilmesi ve çözdürülen etlerin tekrardan dondurulmaması gerektiğini söyleyen Sarıbudak, "Kurban etlerini saklarken büyük parçalar halinde değil, küçük parçalar halinde birer yemeklik olacak şekilde kıyımı kuşbaşı olarak buzdolabı poşetlerinde veya yağlı kağıda sararak saklayabiliriz. Eksi 2 santigrat derecede 1-2 hafta, eksi 18 santigrat derecede de 3-4 aya kadar etlerimizi saklayabiliriz. Dondurucudan çıkardığımız etleri buzdolabında çözdürelim ve çözdürülen etleri yeniden dondurmayalım. Hemen pişirelim" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Çanakkale, Tansiyon, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 09:36:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Dengeli Beslenin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.