Kurban Bayramı'nda Gıda Zehirlenmesi Uyarısı - Son Dakika
23.05.2026 11:03
Gıda zehirlenmesi vakalarında artışa karşı dikkatli olunmalı, önlemler alınmalıdır.

Kurban Bayramı döneminde artan et tüketimi, uygun şartlarda saklanmayan yiyecekler ve sıcak hava nedeniyle gıda zehirlenmesi vakalarında artış yaşanabileceğine dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Sakınç Çağlar, "Alınacak önlemlerle, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilir" dedi.

Bayram sofralarında uzun süre açıkta bekleyen yiyeceklerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Medicana International Ankara Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Sakınç Çağlar, gıda zehirlenmelerinin çoğunlukla bakteri, virüs veya toksin içeren besinlerin tüketilmesiyle ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle sıcak havalarda uygun şartlarda saklanmayan et ürünleri kısa sürede bakteri üremeye açık hale gelebiliyor. Benzer şekilde açıkta bekleyen sütlü tatlılar ve mayonez içeren yiyecekler de ciddi risk taşıyor. Bunun yanı sıra iyi yıkanmamış çiğ sebze ve salatalar, özellikle uygun şartlarda saklanmayan tavuk ürünleri ile kremalı pastalar da sıklıkla gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. Bayram ziyaretlerinde tüketilen gıdaların tazeliğine dikkat edilmeli, uygun pişirme sürelerine uyulmalı ve uzun süre oda sıcaklığında beklemiş ürünlerden kaçınılmalıdır."

Yüksek ateş ve şiddetli kusmaya dikkat

Gıda zehirlenmelerinde en büyük riskin vücudun hızla sıvı kaybetmesi olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Emel Sakınç Çağlar, "Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, halsizlik, ateş ve baş dönmesi gıda zehirlenmesinde en sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alıyor. İlk 6 saat çok önemlidir, bu süreçte kaybedilen sıvının yerine konması için bol su tüketilmesi önem taşır. Ayran, maden suyu gibi elektrolit içeren içecekler tercih edilmeli, sindirimi zorlayacak yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durulmalı. Pirinç lapası, haşlanmış patates, muz ve yoğurt gibi hafif besinler tüketilmelidir. 38.5 derecenin üzerinde ateş, kanlı ishal, şiddetli ve geçmeyen kusma, ağız kuruluğu, idrar miktarında azalma, şiddetli karın ağrısı ve bilinç bulanıklığı gibi durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

Çocuklarda sıvı kaybı daha hızlı ilerliyor

Çocuklardaki gıda zehirlenmesinin çok daha hızlı sıvı kaybına yol açabileceğini de vurgulayan Uzm. Dr. Emel Sakınç Çağlar, "Çocuklarda ağız kuruluğu, gözlerde çökme, sürekli uyku hali, ağlarken gözyaşı olmaması ve bebeklerde bezin uzun süre kuru kalması ciddi sıvı kaybı belirtileri olabilir. Özellikle küçük çocuklarda kusma ve ishal birlikte görülüyorsa zaman kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

