Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme İpuçları

23.05.2026 11:01
Kurban Bayramı'nda et tüketimi ve beslenme önerileri ile sağlık sorunlarından kaçınma yolları.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban ibadeti ve sofra hazırlıkları heyecanı başladı.

Bayram sofralarında kontrolsüz et, tatlı ve hamur işi tüketiminin, böbrek hastalıklarından hipertansiyona, obeziteden kalp-damar hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununu tetikleyebiliyor. Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, porsiyon kontrolünün kaybedilmesi ve özellikle yeni kesilmiş etin bilinçsiz tüketilmesinin sindirim sistemi üzerinde ciddi yük oluşturduğunu söyledi. Aydın, "Kurban Bayramı'nda en sık yapılan hatalardan biri kesilen etin hemen tüketilmesidir. Yeni kesilmiş et sert olduğu için sindirimi zorlaştırır ve mide-bağırsak sorunlarına neden olabilir" dedi.

Etlerin kesildikten sonra en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, özellikle mide rahatsızlığı bulunan kişilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Dinlendirilmeden tüketilen etlerin hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrısı gibi şikayetleri artırabileceğini ifade etti.

Izgara yapılırken etin ateşe çok yakın olmaması gerektiğini belirten Aydın, kömürleşmiş etlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Ayrıca etlerin ekstra yağ eklenmeden kendi yağıyla pişirilmesi gerektiğini ifade etti. Kırmızı etin yanında sebze ve yeşillik tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Aydın, "C vitamini ette bulunan demirin emilimini arttırabilir. Bu nedenle et yemeklerinin yanında salata ve sebze tüketmek hem besin çeşitliliği sağlar hem de eten alınan faydayı arttırır" dedi.

Et saklama kuralları

Bayramda yapılan en büyük hatalardan birinin de etlerin yanlış şartlarda saklanması olduğuna dikkat çeken Aydın, şu uyarılarda bulundu:

"Etler büyük parçalar halinde değil, porsiyonluk olarak saklanmalı

Buzdolabı poşeti veya yağlı kağıt kullanılmalı

Derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmeli

Etler oda sıcaklığında değil, buzdolabında çözdürülmeli

Çözdürülen et tekrar dondurulmamalı"b

Bayram ziyaretlerinde yoğun şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade eden Aydın, porsiyon kontrolünün de ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bayramda su tüketimi ve yürüyüşü ihmal etmeyin

Metabolizmanın dengeli çalışabilmesi için günlük 2-2,5 litre su tüketiminin önemine dikkat çeken Aydın, güne bir bardak su ile başlamanın metabolizmayı canlandıracağını belirtti. Bayram boyunca fiziksel aktivitenin artırılması gerektiğini de söyleyen Aydın, yakın mesafedeki ziyaretlerin yürüyerek yapılmasını önerdi. Ayrıca geç saatlerde yenilen ağır akşam yemeklerinin sindirim sistemini zorlayabileceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

