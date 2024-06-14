Kurban Etinin Yenilme Saatine Dikkat - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Etinin Yenilme Saatine Dikkat

Kardiyoloji uzmanları, kurban etinin tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekiyor. Yüksek tansiyon, kalp krizi tehdidi gibi problemler yaşanmaması için etin akşam geç vakitte yenmemesi, ilave yağ ile pişirilmemesi ve et yanında karbonhidrat tüketilmemesi öneriliyor. Ayrıca, sıcak havalarda sakatat tüketiminin de kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Kardiyoloji uzmanları, etin nasıl pişirildiğinin de önemli olduğunu vurgulayarak, kendi yağı ile yavaşça pişirilen kavurmanın en sağlıklı tüketim şekli olduğunu ifade ediyor. Etin sebze ile birleştirilerek tüketilmesi ve duygusal anlarda tansiyonun yükselmesine dikkat edilmesi gerektiği de uyarılar arasında yer alıyor.

14.06.2024 14:34
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Kurban etinin yenilme saatine dikkat: "Akşam geç vakitte yenen et, yüksek tansiyon, kalp krizi tehdidi problemleri yaşatabiliyor"

Kardiyoloji uzmanından uyarı: "Kurban etini ilave yağ ile pişirmeyin"

"Kalp ve damar hastalığı olanlar et yanında karbonhidrat tüketmesin"

Kardiyoloji uzmanından bayram uyarısı: "Bu sıcaklarda kesinlikle sakatat tüketmeyin"

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda kalp damar hastalığı olanlara çeşitli uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, "Kalp damar hastalığı olan, yüksek tansiyon ilacı kullanan kişilerde yoğun et tüketimi sıkıntılıdır. Bir de karbonhidratla tüketiliyorsa daha büyük sıkıntı olur. Bu yüzden eti; sınırlı miktarda karbonhidratsız tüketmeleri ve nasıl pişirdikleri çok önemlidir" dedi. Esen ayrıca etin hangi öğünde yenilmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Akşam geç vakitte yenen et, yüksek tansiyon, kalp krizi tehdidi problemleri yaşatabiliyor" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda et, sabah-akşam sofralardaki yerini alacak. Ancak kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde yoğun et tüketimi büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Konuyla ilgili olarak önemli uyarılarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Esen, kurban etinin aslında yenilebilecek en sağlıklı et olduğuna işaret etti. Etin tüketim miktarı ve nasıl pişirildiğinin en önemli nokta olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Esen, "Kalp damar hastalığı olanlara et tüketimi yasak değil. Günde 90 ile 100 gram arasında yani 4 büyük köfte büyüklüğünde et tüketimini tavsiye ediyoruz" açıklaması yaptı.

"Akşam yenen ette kalp krizi tehdidi var"

Etin kesildikten sonra en az 24 saat bekletilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Özlem Esen, "Bu safhada et yumuşayarak kendine geliyor. O yüzden lütfen bekleterek tüketin. Dolayısıyla sıcak günlerde de bu bekleme süresi 1 gün alacağı için öğlen vakti bunu tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Akşam geç vakitte yenen eti vücudumuzun sindirmesi daha zor. Bağırsaktan geçiş süresi uzadığı için de yüksek tansiyon, kalp krizi, tehdidi problemler yaşayabiliyoruz. Öğlen de az miktarda tüketilmesi çok önemli. Sakatata dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla bayramda sakatat tüketimi de eşlik edebiliyor. Sakatatı sıcak yaz günleri tavsiye etmiyoruz. Bunlar çok çok sindirimi güç gıda cinsleri" dedi.

"Kendi yağı ile yavaşça pişirilen kavurma en sağlıklısı"

"Etle tüketilen tatlılar, pilav, yemeğe eşlik eden karbonhidratlar hem yemeğin kalorisini artırıyor hem de tuz şeker miktarını da artırınca bunlar karşımıza yüksek tansiyon problemi olarak çıkabiliyor" diyen Prof. Dr. Esen şunları söyledi:

"Burada en önemli nokta ise etin nasıl pişirildiğidir. Kesinlikle dışarıdan ek bir yağ kaynağı eklememeyi tavsiye ediyoruz. Yani tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı bunlar daha lezzetli yapmak adına ete karıştırılan yağlar. Ancak kullanmayalım. Uzun ve yavaş pişme sonrası, kavurma dediğimiz kendi yağıyla kavrulması sağlıklı tüketim şeklidir."

"Eti sebze ile birleştirerek tüketin"

Prof. Dr. Özlem Esen ayrıca et yanında emilimin daha rahat olması adına da tüketim önerisine şunları ekledi: "Eti sebzeyle birleştirelim ki etin emilimi yavaş ve sakin olsun. Dolayısıyla lifli gıda ekmek, salata, zeytinyağlı yemekler bunun başında geliyor. Eti, salata ve zeytinyağlı salata ile birleştirdiğinizde en sağlıklı tüketim şekli olur."

"Duygusal anlar tansiyon yükseltiyor, dikkat edin"

"Tabii bayram günleri duygusal anlar da önemli" diyen Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr. Özlem Esen, "Herkes sevdikleriyle bir araya geliyor. Haliyle duygusal anlar yaşanıyor. Bu duygusal anlardaysa tansiyon yükselebiliyor. Kişiler, kişisel ilaçlarını almayı unutabiliyor. Bizim en çok acile gelen hastalarımız, yüksek tansiyon problemi yaşayan yaşlılarımız oluyor. Bu yüzden lütfen ilaçlarını alsınlar. Tuzlu gıdalar tüketmesinler" uyarısında da bulundu.

"Kurban kesenler stresten dolayı kalp krizi geçirebiliyor"

Son olarak kurban kesimi ile ilgilenen kişilere de önerilerde bulunan Prof. Dr. Özlem Esen, "Son derece stresli bir dönem oluyor. Bu kişiler de kalp krizi geçirebiliyor. Geçmiş bayramlarda bunu çok gördük. Acile gelen kişiler, yoğun fiziksel aktiviteden dolayı kalp krizi geçirebiliyor. Burada da yardım almalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kurban Etinin Yenilme Saatine Dikkat - Son Dakika

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