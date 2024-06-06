Kurban Kesimi ve Etlerin Muhafazası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kurban Kesimi ve Etlerin Muhafazası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurban Kesimi ve Etlerin Muhafazası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, kurban kesiminin önemine dikkat çekerek, yeterince kan akıtılmamasının etlerin bozulmasına sebep olabileceğini belirtti. Ayrıca, sağlıksız hayvanların alınmasının enfeksiyonların yayılmasına neden olabileceğini vurgulayan Gürbüz, yanlış kurban kesiminin de olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Kurban etlerinin uzun süre ve güvenli şekilde muhafaza edilebilmesi için hayvan seçimi, kesimi ve muhafaza sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi.

06.06.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, kurban kesiminin önemine işaret ederek, "Hayvan kesildiğinde eğer yeterince kan akıtılmamışsa, kan mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun bir ortam olduğu için kısa süre içinde etlerin bozulmasına sebep olabilir." dedi.

Gürbüz, AA muhabirine, son yıllarda yapılan yasa ve yönetmelik düzenlemeleriyle sağlıklı hayvana ulaşmanın kolaylaştığını söyledi.

Kurban seçiminde hayvanın kulaklarını ve kuyruklarını sık sık hareket ettirip ettirmediğine, çevresel hareketlere karşı tepkisine, topallayıp topallamadığı gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Gürbüz, kulak küpe numarasına sahip hayvanların alınması gerektiğini dile getirdi.

Sağlıksız hayvanların alınmasının ilerleyen süreçte enfeksiyonların yayılmasına sebep olabileceğine dikkati çeken Gürbüz, "Yanlış hayvan seçimi hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların yayılmasına sebep olabilir. Özellikle bakteriyel ve paraziter enfeksiyonların yayılmasına da bir kapı açmış oluruz. Hastalıklı hayvanlar asla ve asla kurban edilmemelidir." diye konuştu.

"Derinin üst yüzeyi ete değmemeli"

Yanlış kurban kesiminin de olumsuz sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Gürbüz, kurban kesiminin işinin ehli kişiler tarafından keskin bıçaklarla yapılması gerektiğini ifade etti.

Gürbüz, kesim sırasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Birinci önceliğimiz, hayvandan yeterince kan akımını sağlamamız gerekir. Eğer yeterince kan akımı sağlanmazsa etlerin muhafazasında çok ciddi sorunlar ortaya çıkar. Hayvanlar kesildiğinde eğer yeterince kan akıtılmamışsa, kan mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun bir ortam olduğu için kısa süre içerisinde etlerin bozulmasına sebep olabilir. Çok sayıda mikroorganizma içeren derinin üst yüzeyinin ete kesinlikle değmemesi gerekiyor. İç organlar çıkarılırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sindirim sisteminin içerisi çok sayıda mikroorganizma içermektedir. Bu mikroorganizmaların bir kısmı hastalık oluştururken, bir kısmı da etlerin bozulmasına sebebiyet verebilir. Sindirim sisteminin bir bütün olarak karkastan ayrılması ve ayrı bir alana götürülmesi önemli."

"Normalin dışında görünümü olan parçalar sokak hayvanlarına verilmemeli"

Akciğer, karaciğer, böbrek, dalak gibi organlarda eğer normalin dışında bir görünüm söz konusuysa tüketilmemesi ve sokak hayvanlarına verilmemesi gerektiğini belirten Gürbüz, "Çünkü parazitel hastalıkların bulaşmasında sokak hayvanları ara konakçı vazifesi görmektedir. Dolayısıyla bu tür şeylerin asla ve asla çevreye gelişigüzel atılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, kurban etlerinin uzun süre ve güvenli şekilde muhafaza edilebilmesi için hayvan seçimi, kesimi ile muhafaza sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Ümit Gürbüz, Kurban, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kurban Kesimi ve Etlerin Muhafazası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:14:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kurban Kesimi ve Etlerin Muhafazası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement