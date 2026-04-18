Kuru Göz Konferansı Erzincan'da
Kuru Göz Konferansı Erzincan'da

18.04.2026 08:14
Prof. Dr. Bahri Aydın, MGEAH'da kuru göz tedavisini anlattı, Kornea Bankası hakkında bilgi verdi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MGEAH) Kornea Nakil Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik "kuru göz" konulu bilimsel bir sunum gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Aydın, MGEAH Kornea Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Kemal Bayrakçeken'in daveti üzerine Erzincan'a gelerek hastanede görevli doktor ve asistanlarla bir araya geldi.

Program kapsamında sunum yapan Prof. Dr. Aydın, özellikle kuru göz hastalığında kullanılan siklosporin tedavisi hakkında bilgi vererek güncel tedavi yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı.

Aydın, ayrıca Erzincan Kornea Nakil Merkezi'nin de yer aldığı 8 hastanenin bağlı bulunduğu Kornea Bankası'nın işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın sonunda Doç. Dr. Kemal Bayrakçeken, katkılarından dolayı Prof. Dr. Bahri Aydın'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Sağlık, Aydın, Son Dakika

