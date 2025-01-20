Kuru Kayısı İhracatı İçin Titiz İnceleme

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Kuru kayısıya ihracat öncesi kapsamlı inceleme

MALATYA - Malatya'nın coğrafi işaretli kuru kayısısı ihracat öncesi titiz bir analiz sürecinin ardından dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, 2024 yılı itibariyle 76 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, 410 milyon 891 bin dolar gelir elde edildi. Malatya'da, ihracattaki liderliğini sürdürerek kent ekonomisinin belkemiği durumunda olan kuru kayısı titiz bir analiz sürecinin ardından ise dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Kayısının hem naturel hem de kuru şekliyle Makimtek Analiz'in Malatya Laboratuvarında yapılan detaylı bir analizin ardından tüketiciye ulaştırıldığını belirten kalite yönetim uzmanı Büşra Özbaş Çerdik, ihracata hazırlanan her gıda ürününün başta pestisit analizi olmak üzere bir dizi incelemeye tabi tutulduğunu söyledi.

Çerdik, Malatya'nın en önemli ihracat ürünü olan kuru kayısının kapsamlı bir analizi tabi tutulmasının ardından tüketiciye ulaştırıldığına vurgu yaptı.