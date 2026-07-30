Kuşadası Belediyesi’nden geleceğin sağlıklı nesillerine uzman desteği

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel döneminde hayata geçirilen sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Kentin her mahallesine ve toplumun her kesimine ulaşan belediye hizmetleri arasında yer alan Beslenme ve Diyetetik Danışmanlığı, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefiyle çocukların gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Uzman Diyetisyeni Aysen Arıcan, Kuşadası Belediyesi Tenis Kulübü'nde spor yapan çocuklara yönelik bireysel beslenme danışmanlığı gerçekleştirdi. Çocukların büyüme ve gelişme süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi amacıyla düzenlenen danışmanlık hizmetinde hem minik sporcular hem de aileleri bilinçlendirildi. Program boyunca çocukların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri titizlikle değerlendirilirken, yaşlarına, gelişim düzeylerine ve yaptıkları sporun yoğunluğuna uygun beslenme programları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Sağlıklı beslenmenin yalnızca fiziksel gelişim için değil, zihinsel performans, bağışıklık sistemi ve sportif başarı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan, ailelerin çocukların günlük beslenme alışkanlıklarında dikkat etmeleri gereken noktaları da tek tek anlattı. Özellikle gelişim çağındaki çocuklarda doğru beslenme alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasının yaşam boyu sağlıklı bir hayatın temelini oluşturduğunu belirten Aysen Arıcan, düzenli spor yapan çocukların enerji ve besin ihtiyaçlarının kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı. Ailelerin yönelttiği sorular da bire bir yanıtlanırken, çocukların gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmet, ailelerden de tam not aldı. Çocuklarının sağlıklı gelişimlerini uzman desteğiyle takip edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden veliler, böylesine önemli bir hizmeti kentte hayata geçiren Başkan Ömer Günel'e ve hizmetlerin aynı anlayışla aralıksız sürdürülmesini sağlayan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a teşekkür etti.