Kütahya\'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Açıldı

Kütahya Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye'deki sayılı merkezler arasında yer alan tesiste, hastalara yaklaşık 14 metre deniz derinliğine eşdeğer basınç altında yüzde 100 oksijen verilerek birçok hastalığın tedavisi gerçekleştirilecek.

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi ile diyabetik ayak, ani işitme ve görme kaybı, karbonmonoksit zehirlenmesi ile kronik kemik iltihabı gibi birçok hastalık artık tedavi edilebilecek. Bölgeye de hizmet verecek merkez sayesinde hastaların başka illere sevkinin önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

Merkezin açılışına Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ve Kütahya İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş katılım sağladı.

Programda merkezin teknik altyapısı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Kütahya Şehir Hastanesi Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Recep Furkan Çalık, merkezin yalnızca Kütahya için değil, çevre iller açısından da önemli bir sağlık yatırımı olduğunu söyledi.

Hiperbarik oksijen tedavisinin normal oksijen uygulamalarından farklı bir yöntem olduğunu belirten Çalık, "Tedavimiz aslında 14 metre derinlikte hastalara yüzde 100 oksijen verilen özel bir tedavidir. Amacımız doğru hastaya doğru zamanda tedavi uygulamaktır." dedi.

Tedavide amaçlarının dokularda çözünen oksijen miktarını artırarak oksijen yetersizliği bulunan bölgelere yeniden oksijen ulaştırmak olduğunu ifade eden Çalık, bu yöntem sayesinde iyileşmesi güç birçok hastalıkta başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılacak

Merkezde diyabetik ayak enfeksiyonları, kemik iliği ödemi, avasküler nekroz, kronik osteomiyelit, ani işitme kaybı, ani görme kaybı, karbonmonoksit zehirlenmesi, vurgun hastalığı, arteriyel gaz embolisi ve radyoterapi sonrası gelişen radyonekroz gibi birçok hastalığın tedavisinin yapılacağını belirten Çalık, hastaların rahatsızlığına göre farklı sayılarda seans planlandığını söyledi.

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Çalık, hastaların hastalığın durumuna göre 20, 30 veya daha fazla seans alabildiğini belirterek, "Tedavilerin hafta içi her gün düzenli uygulanması gerekiyor. Her bir seans yaklaşık iki saat sürüyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde bulunan 12 kişilik basınç kabinlerinde aynı anda 12 hastanın tedavi edilebildiğini aktaran Çalık, günlük planlamaya göre iki veya üç seans gerçekleştirildiğini, böylece günde 24 ila 36 hastaya hizmet sunulabildiğini dile getirdi.

Gece acil hastalara da hizmet verecek

Merkezin sadece planlı tedaviler için değil, acil vakalar için de kullanılacağını ifade eden Çalık, karbonmonoksit zehirlenmesi, ani görme kaybı, arteriyel gaz embolisi ve vurgun hastalığı gibi durumlarda gece saatlerinde de hastalara müdahale edileceğini söyledi.

İlk etapta 10 ila 12 hastanın tedavi görmeye başladığını belirten Çalık, hasta sayısının ilerleyen süreçte artacağını ifade etti.

Çevre illere de hizmet sunacak

Merkezin hizmete girmesiyle birlikte Kütahyalı hastaların tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayan Çalık, "Sağlık sorunları olduğunda hastalarımız artık Kütahya içinde de tedavi görebilecekler" dedi.

Çalık, ileri teknolojiyle donatılan merkezin yalnızca Kütahya'ya değil, çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek kapasitede olduğunu sözlerine ekledi. - KÜTAHYA