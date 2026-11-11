Kütahya\'da kazazedelere ilk müdahale eden Ceylan Özel\'e teşekkür belgesi verildi

Kütahya il merkezinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Kütahya Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel, duyarlı ve özverili davranışıyla takdir topladı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan Kütahya Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel, yaralı vatandaşların yardımına koşarak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Sağlık çalışanı olmanın gerektirdiği mesleki sorumluluk ve insani duyarlılıkla hareket eden Özel, yaralıların sağlık ekipleri gelene kadar gerekli ilk müdahaleyi almasına katkı sağladı.

Özel'in herhangi bir tereddüt göstermeden yaralıların yardımına koşması ve mesleki sorumluluğunu olay yerinde de yerine getirmesi takdirle karşılandı.

Ceylan Özel'in sergilediği örnek davranış karşılıksız kalmadı. Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, kazazedelere yönelik özverili müdahalesi ve duyarlı yaklaşımı dolayısıyla Özel'e teşekkür etti.

Durmuş, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını, ihtiyaç duyulan her yerde insan hayatına dokunmanın sağlık çalışanlarının önemli sorumluluklarından biri olduğunu ortaya koyan davranışından dolayı Ceylan Özel'e teşekkür belgesi takdim etti.