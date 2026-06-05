Leyla Demirkafa Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Aydın'da vücudundaki kitlenin büyümesiyle 170 kilograma ulaşan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'nde yaşayan Leyla Demirkafa (67) vücudundaki doğuştan gelen göbek fıtığı ile cilt altı yağ dokusunun büyümesiyle 170 kilograma ulaştı.

Demirkafa, 21 Mayıs'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Leyla Demirkafa, hazırlık süreçlerinin ardından ameliyata alındı. Vücudundaki yaklaşık 40 kilogramlık kitle alınan Demirkafa, sağlığına kavuştu.

Gazetecilere açıklama yapan Demirkafa, kendisini daha iyi hissettiğini ve hastanede dinlendiğini söyledi.

Yetkililerin kendisine sahip çıktığını dile getiren Demirkafa, emeği geçenlere teşekkür etti.