LGS Öncesi Psikolojik Tavsiyeler

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yarın yapılacak. Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, sınav kaygısının belirli düzeyde motive edici olduğunu ancak aşırı kaygının performansı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Taşdemir, öğrencilere sınavdan bir gün önce dinlenmelerini, rutinlerini bozmamalarını ve sınavdan uzaklaşacak aktivitelerle vakit geçirmelerini önerdi.

Büyük Anadolu Hastanesi Samsun'da görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sınavın önemli bir dönemeç olduğunu ancak hayatın tamamını belirleyen bir unsur olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Taşdemir, öğrencilerin başarıyı kişisel değerleriyle eşitlememeleri gerektiğini vurguladı.

Sınav dönemlerinde öğrencilerin sıklıkla "Kötü sonuçlanacak ve hayatımızın sonuna kadar bunun etkilerini yaşayacağız" düşüncesine kapıldığını belirten Taşdemir, gerçekte bunun böyle olmadığını söyledi. İnsanların uyum ve toparlanma kapasitesine dikkat çeken Taşdemir, "Kötü sonuçlanacak ve hayatımızın sonuna kadar bunun etkilerini yaşayacakmışız gibi hissediyoruz ama aslında öyle olmuyor. Sınavı geçtikten sonra insanoğlunun uyum ve alışma kapasitesi devreye giriyor ve hayat bir şekilde tekrar rayına oturuyor. Mesela ben, sınav hayatımda en büyük başarısızlığımı fen lisesi sınavında yaşamış birisiyim. Sonrasında üniversite sınavında toparladım, bir tıp fakültesini kazandım ve şu anda hekim olarak çalışıyorum. Sınav sizin bundan sonraki bütün hayatınızı belirlemeyecek. Sınav; hayatınızda önemli bir dönemeç, önemli bir viraj ama asla köprüden önceki son çıkış değil. Bir başka yanlış inanç ise 'başarı eşittir değerlilik' düşüncesidir. Eğer başarılı olursam insanlar tarafından değer görürüm, kıymet görürüm; başarısız olursam bu benim değersiz olduğum anlamına gelir diye düşünüyoruz. Böyle değil. Siz başarılı ya da başarısız olduğunuz için değil; siz olduğunuz için, anne babanızın evladı olduğunuz için veya iyi bir insan olduğunuz için değerlisiniz, kıymetlisiniz. Bir başka kaygı sebebi ise belirsizliktir. İnsanın en önemli kaygı kaynaklarından biri budur. Şu an için gelecek bize belirsiz geliyor çünkü geleceği okumak gibi bir kabiliyetimiz yok. Ama bu, evrende her şeyin tamamen kontrolsüz veya tamamen belirsiz olduğu anlamına gelmez. Hayatı yöneten, idare eden bir düzen, bir kuvvet, bir irade her zaman vardır ve hayatınızı yine yoluna sokacaktır. Bazen maalesef anne babaların gerçekçi olmayan beklentileri ve yanlış tutumları da kaygılarımızı besleyebiliyor. Bunların başında tabii ki kıyaslama geliyor. Bizi başka çocuklarla, başka öğrencilerle, komşunun çocuğuyla kıyaslamak anne babaların bu konuda dikkatli olması gerekir. Bir başka kaygı nedeni ise bazı mizaç özelliklerimizdir. Özellikle mükemmeliyetçi bir yapımız varsa ne kadar yaparsak yapalım bize yetmeyecek, ne kadar çalışırsak çalışalım 'yeterli çalışmadım' diye düşünebiliriz. Aslında öyle değil. Size yetmemesi, yaptığınızın yetersiz olduğu anlamına gelmez. Bu içsel bir durumdur; dışarıyla alakalı bir mesele değildir. Yüzü kovalarken eldeki 90'ı, 80'i yetersiz görmemek lazım. Bunu fark etmemiz, kaygımızın yatışması için çok önemlidir" diye konuştu.

"Dünya kupasını konuşun, gezin"

Özellikle sınavdan bir gün önce öğrencilerin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, yürüyüş yapması ve sınav dışındaki konularla ilgilenmesinin faydalı olacağını belirten Taşdemir, "Özellikle sınava bir gün kala başka gündemlerle zihninizi meşgul etmenizde fayda var. Gezmekte, arkadaşlarınızla bir araya gelip başka konular hakkında sohbet etmekte fayda var. Özellikle şu anda Dünya Kupası gibi gündemlerle meşgul olabilirsiniz. Sınavdan bir gün önce sınavla ilgili ne kadar uzaklaşabileceğimiz alanlar varsa o konulardaki meşguliyetimizi artırmamız lazım. Tabii ki sınava bir gün kala artık sınava çalışmak da sınavla meşguliyetimizi artıracağı için ders çalışmayı bırakıp biraz dışarıda dolaşarak, arkadaşlarımızla bir araya gelip onlarla sohbet ederek bugünü geçirebiliriz. Uyku saati konusunda her zaman ne zaman uyuyorsanız o zaman yatağa gitmeye gayret gösterin. Her zamankinden çok erken yatağa giderseniz uyuyamamak kaygınızı artırabilir. Uyumak için çok fazla çaba göstermek de uykunuzu bozabilir. Çok ağır yemekler yememeye gayret gösterin ki gece rahat uyuyabilesiniz" şeklinde konuştu. - SAMSUN