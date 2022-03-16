Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor - Son Dakika
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Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor

16.03.2022 21:17

Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor Zonguldak'ta yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller kokteyl yapımına kullanılan Lime Limonuna yoğun ilgi gösterdi.

Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller kokteyl yapımına kullanılan Lime Limonuna yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta otellerde kokteyl yapımına kullanılan ve yurt dışından ithal edilen Lime Limon tezgahlarda yerini aldı.

Tanesi 4 TL'den satılan Lime Limona otellerde yoğun ilgi gösteriyor.

Öte yandan yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller, Kokteyl yapmak için manavlardan kasa kasa Lime Limon alıyor.

Esnaf Hüseyin Akgöz, "Lime Limon yurt dışından ithal edilen bir ürün. Genellikle lüks otellerde kullanılıyor. İlgi var. Genellikle bilen kişiler gelip alıyor. Değişik bir limondur içerisi yeşil oluyor. Normal limona göre tadı da biraz değişik oluyor. Otellerde kokteyl yapımı olarak kullanılıyor. Fiyatı 4 TL"dedi.

Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor
Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor
Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor

YORUMLAR
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Lime limonuna talep yoğun! Oteller kokteyl yapmak için kasa kasa satın alıyor Lime limonuna talep yoğun! Oteller kokteyl yapmak için kasa kasa satın alıyor

Türk Lirası, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor - Son Dakika


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