Lyon'da Ekim başında ölen hastada Shamonda virüsü insanda ilk kez saptandı

Fransa'da hayvanlarda görülen Shamonda virüsüne Ekim ayı başında hayatını kaybeden bir hastada rastlandı. Bu, virüsün bir insanda görüldüğü ilk vaka oldu.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lyon'da Ekim ayı başında yaşamını yitiren bir hastada Shamonda virüsü tespit edildiği belirtildi. Hastanın normalde hayvanlar arasında görülen virüsü sivrisinek ısırığı yoluyla kaptığının düşünüldüğü aktarıldı. Hastanın ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü ve büyük ihtimalle virüsle bağlantılı olduğu düşünülen nörolojik komplikasyonlar yaşadığı ifade edildi. Bunun bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış bir hastada görülen istisnai bir durum olduğu ve şu anda halk için herhangi bir risk bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Shamonda virüsünün Afrika ve Asya'da on yıllarca dolaşmasına rağmen bugüne kadar sadece hayvanlarda tespit edildiği ve insanlara bulaşmadığı düşünülüyordu" denildi. Bu, Shamonda virüsünün bir insanda görüldüğü ilk vaka oldu.

"Durumu izliyoruz"

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, durumun takip edildiği ve yetkililerin virüsün insana nasıl bulaştığını hala araştırdığı belirtildi. Enfeksiyonun "potansiyel halk sağlığı etkilerini" araştırmak için Fransız ve Avrupalı ortaklarla birlikte çalışıldığı aktarıldı. Virüsün Avrupa'daki ilk vakalarının Temmuz ayı sonlarında tespit edildiği, o zamandan beri İrlanda, Almanya, İtalya ve İspanya'nın yanı sıra Jersey de dahil olmak üzere birçok bölgede çiftlik hayvanlarında virüs tespit edildiği kaydedildi.

Olayın Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirildiği öğrenildi.

Shamonda, öncelikle sığırları etkileyen ve enfekte sivrisinekler tarafından yayılabilen bir virüs olarak biliniyor. Koyunlarda, keçilerde, alpakalarda ve atlarda da vakalar görülebiliyor. Isırık yoluyla Shav hastalığına yakalanan sığırlarda ateş, ishal ve süt veriminde düşüş görülebiliyor.