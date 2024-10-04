Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi

Geniş Video İzle

Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi Malatya'da kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi.

04.10.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi

MALATYA - Malatya'da kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi. Kalça protezi ameliyatlarında protezin doğru açıda yerleştirilmesini sağlayacak aparatla ameliyat sonrası gelişebilen protez çıkık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Malatya'da, kalça protezi ameliyatlarında protezin doğru açıyla yerleştirilerek ameliyat sonrası gerçekleşebilecek protez çıkık riskini en aza indirgemek amacıyla yeni bir aparat geliştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Boz, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Alper Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ömer Sinan Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Caner Sancak'ın ortak çalışmaları sonucunda geliştirilen cihazla ilgili açıklamalarda bulunan Doktor öğretim üyesi Mehmet Boz, " Kalça ameliyatlarında operasyonu rahatlatmak ameliyatlardaki acılarla ilgili problemleri çözebilmek amacıyla geliştirdiğimiz bir cihaz var. Kalça protezini hastanın durumuna göre belli açılardan yerleştirtmemiz gerekiyor. Bunu belirli bir açından yapamaz isek çıkıp riski artabiliyor. Her hastanın kalçası standart değil bazılarında açılar değişiyor. Rutini 45 -15 derece gibi bir açı bazı hastalarda 50-55 derece ile yerleştirmemiz gerekiyor bu cihaz bu olanağı bize sağlıyor. İkincisi cihaz ucuz ve ulaşabilir bir cihaz" dedi.

"OrthoSurgical Angle Guide System (OSAGS)" adı verilen aparatın patentinin alınması için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptıklarını kaydeden, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Boz, birkaç vakada kullanılarak olumlu sonuçlar alınan cihazın ilk kez Malatya'da değerlendirildiğini söyledi.

Malatya\'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi
Kaynak: İHA

Teknoloji, Ameliyat, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:45:59. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement