Yeni Parti\'li Veli Ağbaba yoğun bakımdan çıktı: Kontrollerde bel kırığı saptandı

Yeni Parti'li Veli Ağbaba yoğun bakımdan çıktı: Kontrollerde bel kırığı saptandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da vatandaşlarla buluştuğu pazar yerinde baygınlık geçirince ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülmüştü. Yoğun bakımda tedavi edilen Ağbaba'nın kontrollerinde belinde kırık saptandı. Milletvekilinin yoğun bakımdan çıkarılıp servise alındığı, tedavisinin serviste devam ettiği bildirildi.
Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildiği ve yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.
PAZAR YERİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ
Edinilen bilgilere göre, pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE ALINDI
Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi. Yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınan Ağbaba'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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