Malatya'da Sağlık Kampanyası

Malatya'da 5 bin 176 Kişinin boy ve kilo ölçümü yapıldı

MALATYA - Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, 10-16 Mayıs tarihleri arasında "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" temasıyla halk sağlığı kampanyası düzenledi. İl genelinde 13 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışma kapsamında 5 bin 176 kişinin boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve sağlık evlerinin desteğiyle gerçekleştirilen taramalarda, vatandaşların beden kitle indeksleri hesaplandı. Sağlık ekipleri, ölçüm yapılan bireyleri sağlıklı kilo aralıkları konusunda bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 22 saha ekibi, belirlenen noktalarda vatandaşlara ulaştı. Kampanya süresince en yüksek vücut ağırlığı 125 kilogram olarak kaydedilirken, en yüksek BKİ değeri 150 cm boyunda ve 116 kilogram ağırlığında bir bireyde 51,6 olarak belirlendi. Risk grubunda yer alan bireyler, sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek profesyonel destek almaları sağlandı.

Kampanya boyunca ayrıca beden kitle indeksinin nasıl hesaplandığı, obezitenin sağlık üzerindeki etkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi gibi konularda vatandaşlara eğitim verildi. Sağlık personelleri, birebir görüşmelerle yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların kampanyaya gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür saha çalışmalarının toplum sağlığını güçlendirmeye ve obezite ile mücadelede farkındalık oluşturmaya katkı sağladığını kaydetti.