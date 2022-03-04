Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Mali'den tedavi için Trabzon'a gelen 52 yaşındaki Fousseını Dıakıte, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden yürümeye başladı.

KTÜ'den yapılan açıklamada, Mali'den gelen hastanın, KTÜ Farabi Hastanesi'ne yürüyememe ve sol bacakta şiddetli ağrı şikayetleri ile başvurduğu belirtildi.

Ülkesinde birçok geleneksel yöntem deneyen hastanın, şikayetlerinin giderek daha da kötüleştiğini, bel bölgesinde görülen izlerin de daha önce yaptırdığı enjeksiyonlara ait olduğunu ifade ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın omurilik hastalıklarına yönelik manyetik rezonans görüntülemeleri değerlendirildiğinde, boyun omurilik kanalında dejeneratif ciddi darlıklar, bel bölgesinde ise yapılan enjeksiyonlar nedeni ile oluştuğu düşünülen omurgaları ve omurgalar arası eklemleri tutmuş enfeksiyon görüldü. Hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Ertuğrul Çakır ve ekibi tarafından eş zamanlı boyun ve bel omurga operasyonlarına alındı. Ameliyat sonrasında hastanın sol bacağındaki ağrının azaldığı ve erken dönemde desteksiz yürüyebilmeye başladığı görüldü. "

Bel omurgasındaki enfeksiyon açısından antibiyoterapiye başlandığı da vurgulanan açıklamada, hastanın enfeksiyonu kontrol altına alınmakla birlikte tedavisinin halen devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ertuğrul Çakır da hastanın kliniğine başvurduğunda ciddi ağrısı olduğunu ve 1 yıldır yürüyemediğini öğrendiğini belirtti.

Hastayı, daha önce yapılan tetkiklerini inceleyip yeni tetkikler yaptırdıktan sonra ameliyat ettiklerini aktaran Çakır, "Hastamızın ameliyattan fayda görüp tekrar yürümeye başlaması bizi oldukça mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.