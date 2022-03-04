Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı

04.03.2022 14:00
Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı

Batı Afrika ülkesi Mali'den tedavi için Trabzon'a gelen 52 yaşındaki Fousseını Dıakıte, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden yürümeye başladı.

Batı Afrika ülkesi Mali'den tedavi için Trabzon'a gelen 52 yaşındaki Fousseını Dıakıte, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden yürümeye başladı.

KTÜ'den yapılan açıklamada, Mali'den gelen hastanın, KTÜ Farabi Hastanesi'ne yürüyememe ve sol bacakta şiddetli ağrı şikayetleri ile başvurduğu belirtildi.

Ülkesinde birçok geleneksel yöntem deneyen hastanın, şikayetlerinin giderek daha da kötüleştiğini, bel bölgesinde görülen izlerin de daha önce yaptırdığı enjeksiyonlara ait olduğunu ifade ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanın omurilik hastalıklarına yönelik manyetik rezonans görüntülemeleri değerlendirildiğinde, boyun omurilik kanalında dejeneratif ciddi darlıklar, bel bölgesinde ise yapılan enjeksiyonlar nedeni ile oluştuğu düşünülen omurgaları ve omurgalar arası eklemleri tutmuş enfeksiyon görüldü. Hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Ertuğrul Çakır ve ekibi tarafından eş zamanlı boyun ve bel omurga operasyonlarına alındı. Ameliyat sonrasında hastanın sol bacağındaki ağrının azaldığı ve erken dönemde desteksiz yürüyebilmeye başladığı görüldü. "

Bel omurgasındaki enfeksiyon açısından antibiyoterapiye başlandığı da vurgulanan açıklamada, hastanın enfeksiyonu kontrol altına alınmakla birlikte tedavisinin halen devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ertuğrul Çakır da hastanın kliniğine başvurduğunda ciddi ağrısı olduğunu ve 1 yıldır yürüyemediğini öğrendiğini belirtti.

Hastayı, daha önce yapılan tetkiklerini inceleyip yeni tetkikler yaptırdıktan sonra ameliyat ettiklerini aktaran Çakır, "Hastamızın ameliyattan fayda görüp tekrar yürümeye başlaması bizi oldukça mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı
Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı
Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı
Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı

YORUMLAR
500
Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti Arkadaşlarına 'beni yalnız bırakın' dedi, odasında intihar etti DOĞU KARADENİZ KARİYER FUARI AÇILDI DOĞU KARADENİZ KARİYER FUARI AÇILDI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ Farabi Hastanesi, Batı Afrika, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
13:53 Kiev hendek savaşına hazırlanırken, yıkılan Mariupol'da direniş devam ediyor!
13:52 Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!
13:41 İsmail Kartal, Valencia'nın sakatlandığını açıkladı, Mesut Özil için ışık yaktı
13:17 Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:35:53. #1.13#
SON DAKİKA: Mali'den gelen hasta Trabzon'da yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement